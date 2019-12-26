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Культура
2019-12-26T22:57+0300
https://ria.ru/20191226/1562907652.html
Дело Волчек должно продолжаться в работах ее учеников, заявил сенатор
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РИА Новости

Дело Волчек должно продолжаться в работах ее учеников, заявил сенатор

20:49 26.12.2019 (обновлено: 22:57 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народная артистка СССР Галина Волчек была легендарным театральным деятелем, ее дело должно продолжаться в работах ее учеников, сказал РИА Новости сенатор Валерий Рязанский.
Худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни.
"Это печальное событие, жалко расставаться с такими великими творческими деятелями", - отметил Рязанский.
По его словам, нужно продолжать ее дело, "оно должно жить в театральных постановках, творческих удачах ее учеников".
В свою очередь сенатор Олег Морозов вспомнил свою совместную работу с Галиной Волчек в Госдуме.
"Мы были вместе депутатами. Это великая женщина. Я всегда смущался ее величины и какой-то исторической смелости", - сказал Морозов РИА Новости.
Сенатор отметил, что с Волчек всегда можно было поговорить на любую тему. "Закрытых тем для нее не было. И даже поругать власть, если это справедливо и уместно", - отметил политик.
"Но страну свою она искренне любила. Память о ней вечна", - сказал Морозов.
Главный режиссер театра Современник Галина Волчек
Вчера, 20:25Культура
Царица, актриса, режиссер. Какой была Галина Волчек
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