Дело Волчек должно продолжаться в работах ее учеников, заявил сенатор

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народная артистка СССР Народная артистка СССР Галина Волчек была легендарным театральным деятелем, ее дело должно продолжаться в работах ее учеников, сказал РИА Новости сенатор Валерий Рязанский

Худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни.

"Это печальное событие, жалко расставаться с такими великими творческими деятелями", - отметил Рязанский.

По его словам, нужно продолжать ее дело, "оно должно жить в театральных постановках, творческих удачах ее учеников".

В свою очередь сенатор Олег Морозов вспомнил свою совместную работу с Галиной Волчек в Госдуме.

"Мы были вместе депутатами. Это великая женщина. Я всегда смущался ее величины и какой-то исторической смелости", - сказал Морозов РИА Новости.

Сенатор отметил, что с Волчек всегда можно было поговорить на любую тему. "Закрытых тем для нее не было. И даже поругать власть, если это справедливо и уместно", - отметил политик.