"Гознак" заверил, что деньги не разносят инфекции

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, а при их производстве используют специальные добавки, которые эффективно воздействует на вирусы и другие вредные организмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, а при их производстве используют специальные добавки, которые эффективно воздействует на вирусы и другие вредные организмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гознака" , изготавливающего эти денежные купюры.

По данным Роспотребнадзора , эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в ряде областей России превышен. А ранее в четверг пресс-служба ведомства сообщила, что вирус гриппа сохраняется на денежных купюрах сроком до двух недель, поэтому деньги в ряде случаев могут становиться рассадником инфекции.

"Считаем, что это утверждение некорректно применять к российским банкнотам. Вопросу долговечности безопасности банкнот в нашей стране уделяется большое внимание", - прокомментировали в "Гознаке" заявление ведомства.

Также там подчеркнули, что наличное денежное обращение в России "очень чистое". "Отечественные стандарты по выводу ветхих банкнот из обращения находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, не допускается их переход в сильно ветхое состояние", - поясняется в сообщении.

"Для повышения антимикробных свойств бумаги для российских банкнот при ее производстве используют специальные добавки-антисептики, которые попутно делают ее более долговечной. Препарат эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии, и даже некоторых насекомых. Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности", - отметили в "Гознаке".