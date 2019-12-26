В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова. Об этом сообщил Пятый канал.
Пакет обнаружили около Юсуповского дворца в реке Мойке. По информации источника телеканала, в нем находятся ноги убитой.
Экспертиза установит, действительно ли останки принадлежат Ещенко.
Олега Соколова обвиняют в том, что 7 ноября он застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня расчленил тело и решил избавиться от него. Историка вытащили из реки Мойки, куда он пытался сбросить останки девушки.
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Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета, а самого Соколова перевели из петербургских "Крестов" в московский СИЗО "Бутырка".
На суде Соколов сознался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. По его словам, мотивом преступления стала ссора с Ещенко.
Анастасия Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки. Там следователи обнаружили фрагменты женского тела.
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