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В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
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РИА Новости

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

19:10 26.12.2019 (обновлено: 22:26 26.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова. Об этом сообщил Пятый канал.
Пакет обнаружили около Юсуповского дворца в реке Мойке. По информации источника телеканала, в нем находятся ноги убитой.
Экспертиза установит, действительно ли останки принадлежат Ещенко.
Олега Соколова обвиняют в том, что 7 ноября он застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня расчленил тело и решил избавиться от него. Историка вытащили из реки Мойки, куда он пытался сбросить останки девушки.
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
16 декабря, 14:55
Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета, а самого Соколова перевели из петербургских "Крестов" в московский СИЗО "Бутырка".
На суде Соколов сознался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. По его словам, мотивом преступления стала ссора с Ещенко.
Анастасия Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки. Там следователи обнаружили фрагменты женского тела.
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
15 ноября, 16:53
Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым
327148718
Обсудить 8
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
И доколе фигуранта будут называть историком? Какое это имеет отношение к преступному деянию?
26 декабря, 20:16
Владимир Ф. Быченков
5320004
Он и академиком может быть Не осужден, звания не лишён. Да и после приговора не лишат. Увы.
26 декабря, 20:19
ИПИван Петров
200107
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