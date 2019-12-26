В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга

Пакет обнаружили около Юсуповского дворца в реке Мойке. По информации источника телеканала, в нем находятся ноги убитой.

Экспертиза установит, действительно ли останки принадлежат Ещенко.

Олега Соколова обвиняют в том, что 7 ноября он застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня расчленил тело и решил избавиться от него. Историка вытащили из реки Мойки, куда он пытался сбросить останки девушки.

Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета, а самого Соколова перевели из петербургских "Крестов" в московский СИЗО "Бутырка".

На суде Соколов сознался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. По его словам, мотивом преступления стала ссора с Ещенко.