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В Петербурге огласили приговор таксистам, грабившим пассажиров
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РИА Новости

В Петербурге огласили приговор таксистам, грабившим пассажиров

18:09 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении таксистов Назима Гасанова, Рахима Алиева, Шерзода Кодирова, Нахмада Тарвердиева, признанных виновными в убийстве, разбое, а также хранении наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд назначил наказание: Гасанову - в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, Алиеву - 14 лет в колонии строгого режима, Кодирову - 11 лет в колонии строгого режима, Тарвердиеву в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены судом на сумму около 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Суд установил, что члены преступной группы под руководством Гасанова совершили в период с марта по июнь 2016 года серию разбойных нападений на граждан. Подсудимые, занимаясь частным извозом, подбирали подвыпивших пассажиров, угощали их напитками или сигаретами, в которые были подмешаны одурманивающие вещества (клофелин, азалептин, аминазин), а когда потерпевшие теряли сознание, грабили их, забирали телефоны, часы, иные ценные вещи, а также банковские карты, с которых потом снимали или переводили деньги.
После чего, пассажиров в бессознательном состоянии выбрасывали из машины на улицу. Один из пострадавших умер от отравления.
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В ходе обыска в машине Гасанова также было обнаружено наркотическое средство.
Подсудимые вину признали частично, участие в организованной группе и причастность к отравлению и разбою отрицали.
В пресс-службе отметили, что это дело рассматривалось судом повторно после отмены приговора Верховным судом РФ. Так, прокуратура и потерпевший не согласились с решением городского суда год назад и обратились в Верховный суд. Ранее городской суд не счел доказанным, что гибель одного из потерпевших менеджера Александра Лаптева была результатом преступного умысла Назима Гасанова и Рахима Алиева. На том, что гибель человека стала результатом пренебрежительного отношения Гасанова и Алиева к чужой жизни, настояли сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, гособвинение и отец погибшего. В результате дело было пересмотрено в суде и оглашен новый приговор.
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