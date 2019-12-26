В Петербурге огласили приговор таксистам, грабившим пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении таксистов Назима Гасанова, Рахима Алиева, Шерзода Кодирова, Нахмада Тарвердиева, признанных виновными в убийстве, разбое, а также хранении наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга

"Суд назначил наказание: Гасанову - в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, Алиеву - 14 лет в колонии строгого режима, Кодирову - 11 лет в колонии строгого режима, Тарвердиеву в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены судом на сумму около 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что члены преступной группы под руководством Гасанова совершили в период с марта по июнь 2016 года серию разбойных нападений на граждан. Подсудимые, занимаясь частным извозом, подбирали подвыпивших пассажиров, угощали их напитками или сигаретами, в которые были подмешаны одурманивающие вещества (клофелин, азалептин, аминазин), а когда потерпевшие теряли сознание, грабили их, забирали телефоны, часы, иные ценные вещи, а также банковские карты, с которых потом снимали или переводили деньги.

После чего, пассажиров в бессознательном состоянии выбрасывали из машины на улицу. Один из пострадавших умер от отравления.

В ходе обыска в машине Гасанова также было обнаружено наркотическое средство.

Подсудимые вину признали частично, участие в организованной группе и причастность к отравлению и разбою отрицали.