Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Украина заключила контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin , заявил замминистра обороны Анатолий Петренко.

В пресс-службе военного ведомства отметили, что Киев заказывает и аналогичные комплексы украинского производства, а также станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

По словам Петренко, в 2019 году Минобороны реализовало два контракта с Вашингтоном "по программе иностранных военных продаж" и один контракт "с агентством НАТО по поддержке и поставкам".

Замминистра также упомянул, что "теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, <...> автоматизированный комплекс управления артиллерией, а также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы".

Поставку на Украину первой партии Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов — США одобрили в марте 2018 года.

Впоследствии Госдепартамент утвердил продажу Украине второй партии этого оружия почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования" и технической поддержке. Кроме ракет, украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.

В ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Украине военную помощь.

В свою очередь, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в начале декабря заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине различную военную помощь на 1,6 миллиарда долларов.