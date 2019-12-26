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2019-12-26T19:50+0300
https://ria.ru/20191226/1562900980.html
Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin
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РИА Новости

Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

17:51 26.12.2019 (обновлено: 19:50 26.12.2019)
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© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Украина заключила контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил замминистра обороны Анатолий Петренко.
В пресс-службе военного ведомства отметили, что Киев заказывает и аналогичные комплексы украинского производства, а также станции радиоэлектронной борьбы и разведки.
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По словам Петренко, в 2019 году Минобороны реализовало два контракта с Вашингтоном "по программе иностранных военных продаж" и один контракт "с агентством НАТО по поддержке и поставкам".
Замминистра также упомянул, что "теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, <...> автоматизированный комплекс управления артиллерией, а также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы".
Поставку на Украину первой партии Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов — США одобрили в марте 2018 года.
Впоследствии Госдепартамент утвердил продажу Украине второй партии этого оружия почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования" и технической поддержке. Кроме ракет, украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.
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В ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Украине военную помощь.
В свою очередь, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в начале декабря заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине различную военную помощь на 1,6 миллиарда долларов.
Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Демократы уверены, что Трамп в качестве условия предоставления помощи потребовал от Киева начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
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Ситуация на УкраинеJavelin (ПТРК)СШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всё правильно - Мы им газ дешевле, они Javelin на сдачу, так с кем Вы дружить собираетесь (это я Путину вопрос задал )?!!!
26 декабря, 18:34
Robin Bobin
220401115
Таким образом, США официально заявили себя пособниками укронацисткого режима. Нормальненько так, да?
26 декабря, 18:32
Владимир Белогорский
6010007
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