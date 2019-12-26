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Суд продлил арест Рауфу Арашукову и его отцу
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РИА Новости

Суд продлил арест Рауфу Арашукову и его отцу

17:37 26.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил срок ареста до 30 января бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю, обвиняемому в хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья.
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На заседании по продлению меры пресечения стало известно, что против Рауля Арашукова были возбуждены четыре новых дела о растрате. В них также фигурируют его жена и дочь. Как впоследствии пояснила РИА Новости адвокат Рауфа Арашукова, женщины с конца октября объявлены в федеральный розыск.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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