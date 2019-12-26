Суд продлил арест Рауфу Арашукову и его отцу

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил срок ареста до 30 января бывшему сенатору Рауфу Арашукову , обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю, обвиняемому в хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья.

На заседании по продлению меры пресечения стало известно, что против Рауля Арашукова были возбуждены четыре новых дела о растрате. В них также фигурируют его жена и дочь. Как впоследствии пояснила РИА Новости адвокат Рауфа Арашукова, женщины с конца октября объявлены в федеральный розыск.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.