Суд продлил арест Рауфу Арашукову и его отцу

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил срок ареста до 30 января бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю, обвиняемому в хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья.
На заседании по продлению меры пресечения стало известно, что против Рауля Арашукова были возбуждены четыре новых дела о растрате. В них также фигурируют его жена и дочь. Как впоследствии пояснила РИА Новости адвокат Рауфа Арашукова, женщины с конца октября объявлены в федеральный розыск.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.