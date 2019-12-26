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В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой
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РИА Новости

В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой

17:35 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Жительница села в Ставропольском крае заболела сибирской язвой, ситуация находится под контролем местных властей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"В селе Подлужном Изобильненского городского округа зафиксирован случай заболевания местной жительницы сибирской язвой. Она госпитализирована, получает все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет", - написал Владимиров в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Врач
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Он отметил, что власти начали расследование ситуации, проводятся профилактические мероприятия. "Проведены подворные обходы всех животноводческих точек, расположенных в непосредственной близости от очага заболевания. В самом очаге проведена заключительная дезинфекция. В населенном пункте осуществляется весь комплекс необходимых лечебных и диагностических мероприятий", - подчеркнул губернатор.
По его словам, также организовано медицинское наблюдение за всеми, кто так или иначе контактировал с заболевшей.
"Вакцины против сибирской язвы в резерве Минздрава края достаточно. Ситуацию держу на постоянном контроле", - заявил Владимиров.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
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Владимир ВладимировСтавропольский крайПроисшествия
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