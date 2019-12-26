Путин вернул России статус державы, считает израильский политик

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек - РИА Новости. Владимир Путин возродил и укрепил статус России на международной арене, он вернул стране статус державы, заявил один из самых влиятельных израильских политиков, создатель и бессменный руководитель (с 1999 года) партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"Невозможно представить постсоветскую Россию без фактора, который называется Владимир Путин. Он является интегральной частью новейшей истории России. Без всякой связи, кто и как к нему относится. Безусловно, с точки зрения всего происходящего ему удалось вернуть России статус державы, такой, какой она была при Советском Союзе", - заявил Либерман в интервью РИА Новости.

Либерман играет важную роль в израильской политике с 1990-х годов. С 2001 года последовательно занимал в израильском правительстве посты министра национальной инфраструктуры, министра транспорта, министра иностранных дел и министра обороны. Он многократно встречался с президентом России во время визитов и рабочих поездок в Москву, а также во время визитов российского президента в Израиль.

Либерман отметил особые лидерские качества Путина, позволяющие ему эффективно руководить огромной страной.

"Человек абсолютно владеет ситуацией всегда, является на любую встречу подготовленным, хорошо оперирует фактами, цифрами без всяких бумажек. Эта открытая форма общения, которую он принял, так не свойственная советским временам, она, конечно, подчеркивает всю разницу с советским периодом. Он человек с чувством юмора и человек, с которым без всякой связи – согласен или не согласен - понимаешь, что можно иметь дело", - подчеркнул Либерман.

"Вообще из моего опыта все договоренности, которые были и есть в эпоху Путина, все выполняться со скрупулёзной точностью. И, конечно же, все, что касается еврейской общины в России - она никогда еще не чувствовала себя такой интегрированной и свободной, как сейчас. Безусловно, Путин - один из ведущих мировых лидеров, не только как глава государства, но и как персона, ввиду своих личных качеств", - заявил глава НДИ.

Либерман особенно подчеркнул значимость постоянных контактов и координации действий России и Израиля в горячих точках Ближнего Востока, в том числе в Сирии. По мнению израильского политика, именно личная вовлечённость в процесс российского президента позволяет странам договариваться по самым сложным и спорным вопросам.