МИД пообещал ответить на санкции США против "Северного потока — 2"

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял".