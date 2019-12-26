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2019-12-26T19:27+0300
https://ria.ru/20191226/1562897232.html
МИД пообещал ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

МИД пообещал ответить на санкции США против "Северного потока — 2"

16:59 26.12.2019 (обновлено: 19:27 26.12.2019)
67422
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время медиаконференции на тему: Роль медиаиндустрии в современном мире
Мария Захарова
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Обсудить 118
Северный поток — 2Турецкий потокМария ЗахароваБалтийское мореДональд ТрампГазпромМИД РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Цирк, одним словом. Заявили, выразили возмкщение, недоумевают, призывают к увеличению доходов...и т.д...так надоели эти изъезженные эпитеты. По факту зеркально ответят, путем вложения 3 млрд долларов в гос. долг США )))
26 декабря, 18:15
П.Павел .
170603018
Когда это у нас были симметричные ответы....правильно, ни разу
26 декабря, 17:02
Алексей АЛЕКСЕЕВ
144203011
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