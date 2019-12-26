Житель Йошкар-Олы украл у бывшей девушки елку и новогодние игрушки

"Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался бывший сожитель потерпевшей. Злоумышленник признался, что проник в квартиру, воспользовавшись ключами, которые у него остались после расставания с хозяйкой квартиры. Вещи он похитил для личного пользования и люстру уже повесил в своей квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.