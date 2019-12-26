Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T16:28+0300
https://ria.ru/20191226/1562894527.html
Житель Йошкар-Олы украл у бывшей девушки елку и новогодние игрушки
https://cdn24.img.ria.ru/images/148484/19/1484841991_0:256:2962:1922_1036x0_80_0_0_c1ec3c4e9c4d8fa172d3bb07d875c4e4.jpg
РИА Новости

Житель Йошкар-Олы украл у бывшей девушки елку и новогодние игрушки

16:28 26.12.2019
206
© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Житель Йошкар-Олы ограбил квартиру бывшей сожительницы, похитив ёлку и новогодние игрушки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что из её квартиры пропали два сотовых телефона, ёлка, новогодние игрушки и люстра. При этом, повреждений на двери не было.
В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
11 декабря, 06:54
В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
"Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался бывший сожитель потерпевшей. Злоумышленник признался, что проник в квартиру, воспользовавшись ключами, которые у него остались после расставания с хозяйкой квартиры. Вещи он похитил для личного пользования и люстру уже повесил в своей квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.
193151
Обсудить 1
Марий ЭлРоссияЙошкар-ОлаПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники экстренных служб в Италии. 18 января 2017
В Италии погибли три альпиниста, сообщили СМИ
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Саратовской области ДТП с быком спровоцировало четыре аварии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата депутатов Рады
Американская благотворительница Сюзан Кармел Лерман
Американский меценат рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным
Пассажиры на станции Китай-город Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
В Москве музыкант упал под поезд метро, сообщили СМИ
Сотрудник ФСБ России
В Якутии завели дело против лидера киргизской диаспоры
Автобус с детьми
МЭР предложило разрешить перевозки детей автобусами старше десяти лет
Смартфон
Назван самый покупаемый в России смартфон
Сцена шоу Голос
Финал "Голоса" и "Одесский пароход": что смотреть на каникулах
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой
Школьная столовая
СК проверит данные о массовом отравлении школьников в Уфе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК назвали причину обыска у журналистки "Новой газеты"
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
ФАС признала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции
В Индии кобра набросилась на пытавшегося ее поцеловать змеелова
Бросок кобры на пытавшегося ее поцеловать индийца попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Лента новостейМолния