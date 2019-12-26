Житель Йошкар-Олы украл у бывшей девушки елку и новогодние игрушки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Житель Йошкар-Олы ограбил квартиру бывшей сожительницы, похитив ёлку и новогодние игрушки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что из её квартиры пропали два сотовых телефона, ёлка, новогодние игрушки и люстра. При этом, повреждений на двери не было.
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"Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался бывший сожитель потерпевшей. Злоумышленник признался, что проник в квартиру, воспользовавшись ключами, которые у него остались после расставания с хозяйкой квартиры. Вещи он похитил для личного пользования и люстру уже повесил в своей квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.