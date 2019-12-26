В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата депутатов Рады

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости. Зарплата депутатов Верховной рады Украины должна составлять от 3 до 4,3 тысячи долларов, считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Зарплата депутатов Верховной рады Украины должна составлять от 3 до 4,3 тысячи долларов, считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тысяч гривен до 100 тысяч гривен (от 3 до 4,3 тысячи долларов)", - цитирует Арахамию сайт "Новое время"

Также он назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Сам Арахамия назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По его словам, он тратит ее на благотворительность.