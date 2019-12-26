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В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата депутатов Рады
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РИА Новости

В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата депутатов Рады

16:27 26.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
© РИА Новости / Стрингер
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Архивное фото
КИЕВ, 26 дек – РИА Новости. Зарплата депутатов Верховной рады Украины должна составлять от 3 до 4,3 тысячи долларов, считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тысяч гривен до 100 тысяч гривен (от 3 до 4,3 тысячи долларов)", - цитирует Арахамию сайт "Новое время".
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
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Также он назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".
Сам Арахамия назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По его словам, он тратит ее на благотворительность.
Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет ранее заявил, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.
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Давид АрахамияПартия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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