Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T16:21+0300
https://ria.ru/20191226/1562892663.html
Владение видеосервисами в России проконтролирует специальная комиссия
https://cdn24.img.ria.ru/images/149717/25/1497172593_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_6e921dc199a71220efb83168a57b6029.jpg
РИА Новости

Владение видеосервисами в России проконтролирует специальная комиссия

16:21 26.12.2019
20
© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом
© РИА Новости
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ создало комиссию по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельцев аудиовизуальных сервисов, к которым относятся онлайн-кинотеатры, видеохостинги и прочие сервисы, предоставляющие доступ за плату или при условии просмотра рекламы, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.
Задачей комиссии, как говорится в документе, является принятие решений о согласовании владения, управления либо прямого или косвенного контроля в отношении более чем 20% в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, иностранных компаний, которые в совокупности или каждый в отдельности владеют информационным ресурсом.
Комиссия будет иметь право запрашивать у федеральных ведомств и организаций материалы и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию, привлекать в установленном порядке к своей работе чиновников и представителей организаций для проработки вопросов, выносимых на ее рассмотрение, создавать рабочие группы.
Состав комиссии будет утверждаться правительством РФ, а ее председатель будет нести "персональную ответственность за выполнение возложенной на нее задачи". "Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом установленных сроков рассмотрения вопросов о согласовании владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса", - уточняется в документе.
Предложения по вопросам, требующим рассмотрения на заседании комиссии, вносит Роскомнадзор, который также осуществляет информационно-аналитическое обеспечение ее деятельности. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возложено на Минкомсвязь.
Интернет-сайт с видеоконтентом
20 декабря, 10:18
В РФ впервые вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
000000
Обсудить 0
МинкомсвязьРоскомнадзорОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей
Комиссаров: число проектов на платформе АНО "РСВ" выросло с 14 до 23
Стопка газет
Член ОП призвал ввести облегченную процедуру регистрации новых СМИ
Автобус с детьми
МЭР предложило разрешить перевозки детей автобусами старше десяти лет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Кубани пообещал исполнить три детских новогодних желания
Валерий Фадеев
СПЧ планирует обсудить с экспертами законопроект о домашнем насилии
Сцена шоу Голос
Финал "Голоса" и "Одесский пароход": что смотреть на каникулах
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Валерий Фадеев: СПЧ не потеряет свою актуальность и дерзость
Логотип компании Яндекс
В Госдуме прокомментировали правила "Яндекса" для СМИ
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Минкомсвязи ответили на обвинения в сбоях в интернете в аэропортах
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор исполнит три детских новогодних желания
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев оценил изменения в закон об основах туристской деятельности
Небоскребы делового центра Москва-сити
Москва отобрала 20 команд для участия в цифровом акселераторе
Дмитрий Медведев
Медведев оценил график реализации нацпроектов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
Глава КЧР Рашид Темрезов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ
Темрезов: реализация нацпроектов – главная задача властей КЧР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Лента новостейМолния