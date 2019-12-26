Владение видеосервисами в России проконтролирует специальная комиссия

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ создало комиссию по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельцев аудиовизуальных сервисов, к которым относятся онлайн-кинотеатры, видеохостинги и прочие сервисы, предоставляющие доступ за плату или при условии просмотра рекламы, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации

Задачей комиссии, как говорится в документе, является принятие решений о согласовании владения, управления либо прямого или косвенного контроля в отношении более чем 20% в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, иностранных компаний, которые в совокупности или каждый в отдельности владеют информационным ресурсом.

Комиссия будет иметь право запрашивать у федеральных ведомств и организаций материалы и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию, привлекать в установленном порядке к своей работе чиновников и представителей организаций для проработки вопросов, выносимых на ее рассмотрение, создавать рабочие группы.

Состав комиссии будет утверждаться правительством РФ, а ее председатель будет нести "персональную ответственность за выполнение возложенной на нее задачи". "Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом установленных сроков рассмотрения вопросов о согласовании владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса", - уточняется в документе.