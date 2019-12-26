Лавров посетит Шри-Ланку и Индию с рабочим визитом в январе

"14-15 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Шри-Ланку и Индию. 14 января в Коломбо глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Шри-Ланки и премьер-министром этого государства, а также проведет переговоры с министром иностранных дел", - сказала она.

В Коломбо, по словам Захаровой, планируется обсудить текущее состояние российско-ланкийских отношений, перспективы продвижения политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, других областях, а также рассмотреть вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы.

"Отдельное внимание предполагается уделить углублению взаимодействия в международных организациях , прежде всего в ООН, ее специализированных учреждениях", - уточнила дипломат.

15 января в Нью-Дели Лавров проведет переговоры со своим индийским коллегой. Главы МИД рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в свете ориентиров, которые были заданы по итогам 20-го российско-индийского саммита, состоявшегося 4-5 сентября во Владивостоке.

"Также будет рассмотрен график предстоящих в 2020 году политических контактов на высшем уровне. Обстоятельный обмен мнениями намечается по региональной и международной повестке", - подчеркнула Захарова.