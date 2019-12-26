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Лавров посетит Шри-Ланку и Индию с рабочим визитом в январе
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РИА Новости

Лавров посетит Шри-Ланку и Индию с рабочим визитом в январе

16:21 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит в январе с рабочим визитом Шри-Ланку и Индию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"14-15 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Шри-Ланку и Индию. 14 января в Коломбо глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Шри-Ланки и премьер-министром этого государства, а также проведет переговоры с министром иностранных дел", - сказала она.
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В Коломбо, по словам Захаровой, планируется обсудить текущее состояние российско-ланкийских отношений, перспективы продвижения политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, других областях, а также рассмотреть вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы.
"Отдельное внимание предполагается уделить углублению взаимодействия в международных организациях , прежде всего в ООН, ее специализированных учреждениях", - уточнила дипломат.
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15 января в Нью-Дели Лавров проведет переговоры со своим индийским коллегой. Главы МИД рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в свете ориентиров, которые были заданы по итогам 20-го российско-индийского саммита, состоявшегося 4-5 сентября во Владивостоке.
"Также будет рассмотрен график предстоящих в 2020 году политических контактов на высшем уровне. Обстоятельный обмен мнениями намечается по региональной и международной повестке", - подчеркнула Захарова.
Глава МИД РФ также примет участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина", которая пройдет в Нью-Дели 14-16 января.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФШри-ЛанкаИндияВ мире
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