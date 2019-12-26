Жириновский предложил возродить в России кулачество

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реабилитировать и возродить в России кулачество, сформировав в стране в современном виде класс помещиков.
В четверг проходит заседание Госсовета по вопросам аграрной политики.
"А где крестьянин? У нас полностью истребили, единственная в мире, страна, где под корень вырубили русских крестьян, которые все могли делать. Где памятник русскому кулаку? До сих пор кулак - какое-то обидное слово. Это они нам помогли накормить армию, страну, выиграть все войны, одеть всех, обуть. Они ничего не просили. Они не шли к министру сельского хозяйства. У них были свои кооперативы... Тот, кто мог работать на селе - начисто уничтожили", - сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что крестьянство формируется тысячу лет, а при Советской власти в период с 1929 до 1939 год оно было полностью уничтожено.
"Давайте - полная реабилитация кулачества. Давайте восстановим понятие помещик в современном виде. Молодой парень хочет быть миллионером - на тебе большой дом, большая усадьба, чтобы был стимул - хочу быть помещиком и миллионером", - предложил политик.
Он также подчеркнул, что необходимо с детства воспитывать частно-собственническую психологию, чтобы в России были люди, которые будут готовы производить свой товар.
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