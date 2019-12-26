Жириновский предложил возродить в России кулачество

"А где крестьянин? У нас полностью истребили, единственная в мире, страна, где под корень вырубили русских крестьян, которые все могли делать. Где памятник русскому кулаку? До сих пор кулак - какое-то обидное слово. Это они нам помогли накормить армию, страну, выиграть все войны, одеть всех, обуть. Они ничего не просили. Они не шли к министру сельского хозяйства. У них были свои кооперативы... Тот, кто мог работать на селе - начисто уничтожили", - сказал Жириновский.