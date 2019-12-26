Жириновский призвал уничтожать продукты с нитратами

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в России отдельный орган по борьбе с производством и продажей "отравленных", в том числе нитратами, продуктов.
В четверг проходит заседание Госсовета по вопросам аграрной политики.
"Вы в этом году все арбузы кушали? Все. А я ни одного кусочка, потому что они все были отравлены нитратами. И вы их все съели, и наши граждане", - сказал Жириновский, обращаясь к участникам заседания.
"Что мы хвалимся, сколько мы произвели, если мы в это время травим наших граждан? Особенно арбузы. Они слишком накапливают нитраты. Давайте какой-то особый орган создадим по борьбе с отравленными продуктами, который будет останавливать (транспорт с ними) на подъезде к городам", - предложил лидер ЛДПР.
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По его мнению, этот вопрос можно поручить даже армии.
"Надо просто уничтожать (такую продукцию). Давайте поручим, в конце концов, химическим войскам. Если мы не можем сами, пусть армия займётся. Остановить подвоз в города отравленных продуктов", - заявил политик.