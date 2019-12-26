Прокуратура взыскала с бывшего вице-премьера Калмыкии 25 млн рублей

Прокуратура республики предъявила иск к Ланцанову о возмещении ущерба, причиненного преступлением - в размере 25,293 миллиона рублей. "Решением Элистинского городского суда от 25 декабря 2019 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в 2011-2012 годах чиновник, используя служебное положение, незаконно изъял деньги, принадлежащие ОАО "Агрохолдинг "Мраморное мясо Калмыкии", которые затем обратил в свою пользу и в пользу третьих лиц и организаций. В результате министерству по земельным и имущественным отношениям республики был причинен материальный ущерб в сумме 25,293 миллиона рублей.