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Прокуратура взыскала с бывшего вице-премьера Калмыкии 25 млн рублей
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РИА Новости

Прокуратура взыскала с бывшего вице-премьера Калмыкии 25 млн рублей

15:40 26.12.2019
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© Фото : Официальный сайт Правительства Республики Калмыкия Петр Ланцанов
 Петр Ланцанов
© Фото : Официальный сайт Правительства Республики Калмыкия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек — РИА Новости. Элистинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры на сумму более 25 миллионов рублей к бывшему первому зампредседателя правительства Калмыкии Петру Ланцанову, осужденному на восемь лет колонии за мошенничество с субсидиями, сообщает в четверг прокуратура региона.
Как сообщал СК России, в мае текущего года суд признал Ланцанова виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве и назначил ему восемь лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура республики предъявила иск к Ланцанову о возмещении ущерба, причиненного преступлением - в размере 25,293 миллиона рублей. "Решением Элистинского городского суда от 25 декабря 2019 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в 2011-2012 годах чиновник, используя служебное положение, незаконно изъял деньги, принадлежащие ОАО "Агрохолдинг "Мраморное мясо Калмыкии", которые затем обратил в свою пользу и в пользу третьих лиц и организаций. В результате министерству по земельным и имущественным отношениям республики был причинен материальный ущерб в сумме 25,293 миллиона рублей.
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Прокуратура КалмыкииСледственный комитет РФКалмыкияРоссияПроисшествия
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