Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку

"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит сможет получать меры государственной поддержки, в частности - гранты", - сообщил Патрушев в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.