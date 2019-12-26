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Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку
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РИА Новости

Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку

16:03 26.12.2019 (обновлено: 16:04 26.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Разведение виноградных улиток в России будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, что позволит производителям таких улиток получать господдержку, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
В понедельник президент Владимир Путин в ходе встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в Россию.
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"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит сможет получать меры государственной поддержки, в частности - гранты", - сообщил Патрушев в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
"За улиток спасибо", - сказал Путин после доклада министра.
Эти моллюски считаются деликатесным продуктом, а также служат сырьем для косметических средств.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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