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Медиавойны
2019-12-26T23:10+0300
https://ria.ru/20191226/1562888475.html
Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония
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РИА Новости

Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония

15:35 26.12.2019 (обновлено: 23:10 26.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг в желтой жилетке, присоединившись к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония.
Действия эстонских властей дипломат назвала недопустимыми.

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу. <...> Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik", — отметила она, обратив внимание на многочисленных журналистов, которые тоже поддержали флешмоб.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
Журналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
Флешмоб #СпутникСила ранее запустил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Его символами стали окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"), и желтая жилетка.
К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ежедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония
Вчера, 12:07Медиавойны
Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.
На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
Эдгар Сависаар
20 декабря, 20:25Медиавойны
Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом".
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников Sputnik.
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
21 декабря, 16:26Медиавойны
Депутат Европарламента прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
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МедиавойныКирилл ВышинскийДмитрий КиселевМИД РФЭстонияSputnik ЭстонияМария ЗахароваРоссияОбщество
Популярные комментарии
клоунесса
26 декабря, 15:52
AIArtem Ivanov
21100429
Думаю, что действия Эстонских властей идут в стратегическом русле русофобской политике, которая ведется последовательно и систематически, единственный способ вести непримиримую борьбу также последовательно и систематически, раскрывать правду эстонскому народу,,,
26 декабря, 21:45
Alex Grosh
4400102
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