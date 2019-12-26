Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу. <...> Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik", — отметила она, обратив внимание на многочисленных журналистов, которые тоже поддержали флешмоб.