В Челябинской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса), сообщила пресс-служба регионального парламента.
Губернатор Алексей Текслер в среду во время прямой линии с жителями области пообещал запретить торговлю снюсом и изымать его из продажи.
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"На заседании законодательного собрания принят закон "Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области", - говорится в сообщении.
Предложенный запрет на реализацию никотиносодержащей продукции несовершеннолетним был инициирован в связи с прокатившейся по территории России волной отравлений указанной продукцией среди школьников, уточняется в сообщении.
Проект закона внесен депутатами заксобрания, в том числе его председателем Владимиром Мякушем, добавляют в пресс-службе.
Принятый закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, поясняется в сообщении.
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Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством.
23 декабря, 16:43"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.