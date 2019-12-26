В Челябинской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (снюса), сообщила пресс-служба регионального парламента.

Губернатор Алексей Текслер в среду во время прямой линии с жителями области пообещал запретить торговлю снюсом и изымать его из продажи.

"На заседании законодательного собрания принят закон "Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области", - говорится в сообщении.

Предложенный запрет на реализацию никотиносодержащей продукции несовершеннолетним был инициирован в связи с прокатившейся по территории России волной отравлений указанной продукцией среди школьников, уточняется в сообщении.

Проект закона внесен депутатами заксобрания, в том числе его председателем Владимиром Мякушем, добавляют в пресс-службе.

Принятый закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, поясняется в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.