К китам — по-человечески: Фонд защиты китов подвел итоги года

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Популяция китообразных в русской Популяция китообразных в русской Арктике и на Дальнем Востоке находится под угрозой, констатировали эксперты Фонда защиты китов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года.

Фонд был организован в начале 2019 году путем объединения нескольких экологических организаций. Его главными акциями стали экспедиция в Териберский залив Баренцева моря, а также освобождение касаток и белух из "китовой тюрьмы" под Владивостоком. В состав Друзей Фонда пошли такие популярные и известные люди, как Маргарита Митрофанова, Александра Вертинская, Василий Борисов, Тимофей Суровцев, Наталья Грабарь, Влад Локтев, Марианна Максимовская, Андрей Иванов-Борисов, Алена Ахмадуллина и многие другие.

Почему исчезают киты

По оценкам председателя Фонда, известной теле и радио-ведущей Маргариты Митрофановой, в этом году в мире погибло более 2 тысяч китов. Это произошло как за счет ухудшения экологической обстановки, так и за счет продолжающегося промысла морских млекопитающих китобоями соседних стран, в том числе на самых границах российских северных морей. Сама Россия соблюдает мораторий на коммерческий китобойный промысел, исключением является лишь квота для коренных народов Чукотки.

"Несмотря на мораторий, до сегодняшнего дня продолжается промысел таких выполняющих экосистемную функцию китов, как малые полосатики, горбачи и даже финвалы. Его практикуют и норвежцы в Северной Атлантике, и исландцы, и японцы в Тихом океане. Поэтому в Северном полушарии популяция многих видов китов находится под угрозой", - отметил научный директор Фонда Владимир Латка. По его словам, несмотря на введенный в некоторых странах мораторий на коммерческий промысел китов, их численность продолжает сокращаться. Среди таких видов – синий кит, малый полосатик а также северный гладкий "настоящий" кит — таких китов осталось в мире всего 400 особей, причём в этом году в популяции был замечен только один детёныш.

"Большое количество китов этих видов было обнаружено на берегах со следами столкновения с кораблями, травмированных винтами. Их гибели способствует также пластиковый мусор, который они заглатывают, фильтруя планктон, что приводит к закупорке пищеварительного тракта", - рассказал учёный.

В свою очередь, руководитель аналитического агентства "Barents News" Василий Борисов отметил, что одной из лазеек для обхода китобойного моратория являются квоты на аборигенный промысел для малых народов севера, которые выделяют Канада, США, Россия, Исландия и Дания. "Эти квоты зачастую используются там, где нет никакой необходимости убивать китов.

Более того, сейчас проверяется информация, что мясо китов, забиваемых малыми народностями, часто идет на откорм пушного зверя в зверофермах", - отметил эколог.

По словам сопредседателя Фонда защиты китов, руководителя центра "ПОМОР" Тимофея Суровцева, ситуация с морскими млекопитающими в 2019-м году в целом ухудшилась, хотя в российских северных морях, где запретили прибрежный лов рыбы, сегодня все еще можно наблюдать семейства китов. Так, в ходе недавней экспедиции в Териберскую бухту учёным и экологам Фонда защиты китов повезло встретить более 40 китов разных видов. "Здесь есть рыба, здесь нет нефтяных платформ и промышленных предприятий, поэтому сюда часто приходят киты. Но потом они уходят в Атлантику, где в чужих водах их сотнями и тысячами убивают "доблестные" скандинавские китобои. Убивают очень практичным, "современным" способом — разрывными гранатами, которые врезаются в китовую плоть и разносят ее на куски! Причем, более половины китов — это беременные самки. Поэтому обратно к нам, к сожалению, вернётся из встреченных нами китов, может быть, половина", - отметил эксперт.

Свободу касаткам и белухам

Василий Борисов особо отметил, что в ходе борьбы с "китовыми тюрьмами" на Дальнем Востоке, экологам удалось собрать около 100 тысяч подписей в поддержку запрета на вылов в культурно-рекреационных целях касаток и других китообразных. "Судьба тех сотен животных, которые продавались в Китай, была очень плачевна. Их пребывание в океанариумах, а также в аквариумах при ресторанах в качестве "экзотического фона" – это быстрая смерть из-за низкого качества воды, еды и недостатка движения. Это - билет в один конец" - сказал Борисов.

В свою очередь, Владимир Латка, который организовал движение за освобождение белух и касаток, подчеркнул, что история с "китовой тюрьмой" под Владивостоком сильно всколыхнула всю нашу общественность. "В сознании людей в этом году произошел перелом – люди узнали об этой теме. Россия на протяжении многих лет являлась единственным поставщиком на мировые рынки касаток и белух, и это было очень некрасиво. Ведь белуха - это наше национальное животное, в той же мере, как и белый медведь, и мы должны за него отвечать", - сказал Латка.

Что нам необходимо

Маргарита Митрофанова отметила, что одна из главных проблем сегодня – это отсутствие в РФ масштабной природоохранной политики. Так, на сегодняшний день в Баренцевом море есть всего одна охраняемая территория – это национальный парк "Русская Арктика", который включает в себя Землю Франца-Иосифа и часть побережья северной оконечности Новой Земли. "Вся остальная огромная акватория Баренцева моря практически не защищена. И мы планируем начать работу по созданию новых охраняемых территорий, в том числе для защиты китов и морских экосистем — ведь по международным обязательствам, к 2020-му году мы должны защитить 10% всей акватории", - пояснила Митрофанова.

Тимофей Суровцев добавил, что Фонд защиты китов участвует в подготовке новой инструкции для капитанов кораблей, где будут прописаны правила общения с морскими млекопитающими. Например, зачастую суда слишком близко подходят к стадам китов и дельфинов или сбрасывают рядом с ними мусор в море.