В Крыму разрабатывают проект закона о яхтенном туризме

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Проект закона о яхтенном туризме в 2020 году подготовят совместно парламентарии Крыма, Краснодарского Края, Севастополя, Санкт-Петербурга и Калининграда, заявил на пресс-конференции в Симферополе глава комитета госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Мы разрабатываем (проект) в республике Крым, передаем Севастополю, Калининграду, Санкт-Петербургу. Они на базе этого закона вносят свои предложения. Мы весной проводим совещание в Крыму, чтобы создать один региональный закон. После принятия его всеми регионами, мы предложим его как один для базового закона на федеральный уровень", — сказал Черняк.

Проект закона будет регулировать сферу развития яхтенного туризма и условия ведения в ней бизнеса, сказал Черняк. Он добавил, что заинтересованность в развитии яхтенного туризма в Крыму уже проявляют инвесторы из Санкт-Петербурга, Москвы и Китая.