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Туризм
2019-12-26T17:26+0300
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В Крыму разрабатывают проект закона о яхтенном туризме
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РИА Новости

В Крыму разрабатывают проект закона о яхтенном туризме

17:26 26.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯхта, пришвартованная к набережной Ялты
Яхта, пришвартованная к набережной Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Проект закона о яхтенном туризме в 2020 году подготовят совместно парламентарии Крыма, Краснодарского Края, Севастополя, Санкт-Петербурга и Калининграда, заявил на пресс-конференции в Симферополе глава комитета госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Мы разрабатываем (проект) в республике Крым, передаем Севастополю, Калининграду, Санкт-Петербургу. Они на базе этого закона вносят свои предложения. Мы весной проводим совещание в Крыму, чтобы создать один региональный закон. После принятия его всеми регионами, мы предложим его как один для базового закона на федеральный уровень", — сказал Черняк.
Проект закона будет регулировать сферу развития яхтенного туризма и условия ведения в ней бизнеса, сказал Черняк. Он добавил, что заинтересованность в развитии яхтенного туризма в Крыму уже проявляют инвесторы из Санкт-Петербурга, Москвы и Китая.
На побережье республики Крым планируется создать 17 яхтенных марин, напомнил парламентарий.
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