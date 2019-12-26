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Следствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова
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РИА Новости
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Следствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова

15:16 26.12.2019 (обновлено: 16:24 26.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРауль Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 26 декабря 2019
Рауль Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 26 декабря 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Рауль Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 26 декабря 2019
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следствие возбудило еще три уголовных дела о растрате в отношении Рауля Арашукова - отца экс-сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения.
О возбуждении дел на заседании заявил следователь, это стало неожиданностью для защиты Арашукова-старшего.
"Сейчас мы узнаем еще о как минимум трех уголовных делах, возбужденных по статье 160 УК РФ в отношении Рауля Арашукова. При этом нас не уведомили об этом должным образом, мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд", - сказал адвокат Владимир Постанюк.
До сих пор было известно, что Раулю Арашукову вменяют создание ОПГ и хищение 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Его сына Рауфа обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Все обвинения Арашуковы отвергают.
Выступая в суде, Рауф Арашуков сообщил о других делах, возбужденных против его родственников. "На мою мать возбудили уголовное дело по каким-то надуманным основаниям. На сестру возбудили уголовное дело", - сказал он.
Как следует из оглашенных в суде материалов, мать и сестра экс-сенатора были фиктивно трудоустроены на предприятиях "Газпрома" в Ставрополе.
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