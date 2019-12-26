Следствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова

"Сейчас мы узнаем еще о как минимум трех уголовных делах, возбужденных по статье 160 УК РФ в отношении Рауля Арашукова. При этом нас не уведомили об этом должным образом, мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд", - сказал адвокат Владимир Постанюк.