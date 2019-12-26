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Более 50% украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности
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РИА Новости

Более 50% украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности

15:16 26.12.2019
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© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 50% населения Украины считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.
"Большинство населения считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО - так считает 51% граждан (46% в 2018 году, 38,5% в 2017 годах). И еще 1,5% надеются на военный союз с США", - говорится в сообщении.
За внеблоковый статус выступают 26% респондентов (24% в 2018 году), а доля тех, кто рассчитывает на военный союз с РФ и другими странами СНГ, составляет 5,5% (7% в 2018 году). Остальные выступают против либо отказались отвечать.
"В последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций стабильное… В декабре 2018 года 59% выбирали ориентацию на вступление в ЕС и 12,5% - в Таможенный союз, а в декабре 2019 года 64% выбирают вступление в ЕС и 13% - в Таможенный союз", - говорится в сообщении.
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Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Власти Украины после госпереворота в 2014 году провозгласили курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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