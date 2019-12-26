Более 50% украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 50% населения Более 50% населения Украины считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО , свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"Большинство населения считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО - так считает 51% граждан (46% в 2018 году, 38,5% в 2017 годах). И еще 1,5% надеются на военный союз с США", - говорится в сообщении.

За внеблоковый статус выступают 26% респондентов (24% в 2018 году), а доля тех, кто рассчитывает на военный союз с РФ и другими странами СНГ, составляет 5,5% (7% в 2018 году). Остальные выступают против либо отказались отвечать.

"В последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций стабильное… В декабре 2018 года 59% выбирали ориентацию на вступление в ЕС и 12,5% - в Таможенный союз, а в декабре 2019 года 64% выбирают вступление в ЕС и 13% - в Таможенный союз", - говорится в сообщении.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.