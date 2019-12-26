Крымский мост передали на баланс КЖД

Ростехнадзор ранее подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Росреестр поставил на кадастровый учет железнодорожную часть сооружения, присвоив ему кадастровый номер - 0:0:0:3433. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.