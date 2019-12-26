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Крымский мост передали на баланс КЖД
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РИА Новости

Крымский мост передали на баланс КЖД

15:04 26.12.2019 (обновлено: 17:48 26.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Железнодорожная часть Крымского моста передана на баланс ФГУП "Крымская Железная Дорога" (КЖД), сообщили в пресс-службе КЖД.
Ростехнадзор ранее подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Росреестр поставил на кадастровый учет железнодорожную часть сооружения, присвоив ему кадастровый номер - 0:0:0:3433. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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"Железнодорожная часть Крымского моста передана на баланс ФГУП "Крымская железная дорога", - сообщили в пресс-службе компании, добавив, что передача состоялась 24 декабря.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.
Попытка установить Рекорд России по буксировке железнодорожного состава в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019
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Крымский мостКрымская железная дорогаРосреестрРосавтодорВладимир ПутинРоссияОбщество
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