Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2019 году может составить около 25 миллиардов долларов, превысив запланированные показатели, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

"Самообеспеченность позволяет России увеличивать конкурентоспособность на мировых рынках. За 5 лет при стабильном снижении импорта объем экспорта продукции АПК вырос на 30%. В 2018 году мы поставили за рубеж сельхозпродукции и продовольствия на 25,8 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель, по нашим расчетам, составит порядка 25 миллиардов долларов при плане 24 (миллиарда долларов)", - сказал Патрушев в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Он отметил, что Россия в настоящее время является первой в мире по поставкам пшеницы, а также занимает лидирующие позиции по экспорту других категорий.