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Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году
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РИА Новости

Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году

14:43 26.12.2019 (обновлено: 15:02 26.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2019 году может составить около 25 миллиардов долларов, превысив запланированные показатели, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Самообеспеченность позволяет России увеличивать конкурентоспособность на мировых рынках. За 5 лет при стабильном снижении импорта объем экспорта продукции АПК вырос на 30%. В 2018 году мы поставили за рубеж сельхозпродукции и продовольствия на 25,8 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель, по нашим расчетам, составит порядка 25 миллиардов долларов при плане 24 (миллиарда долларов)", - сказал Патрушев в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
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Он отметил, что Россия в настоящее время является первой в мире по поставкам пшеницы, а также занимает лидирующие позиции по экспорту других категорий.
"В целом наращивание внешней торговли продукции АПК - это стратегическая задача отрасли на ближайшие годы. Это стимул для всех нас работать на опережение сразу в нескольких направлениях. Во-первых, обеспечивать увеличение производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, во-вторых, расширять географию поставок, в-третьих - содействовать продвижению нашей продукции за рубежом", - подчеркнул министр.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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