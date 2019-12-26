Приставы рассказали о следственных действиях в офисе ФБК в Москве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следственные действия в офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве прошли в рамках уголовного дела, никто не задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
"Управлением ФССП России по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией. При проведении следственных действий задержания не осуществлялись", — сообщили в ФССП.
Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что в офисе НКО в Москве проходят обыски, задержан Алексей Навальный. Позже Навальный уточнил, что задержанных в ходе проводимых мероприятий нет.