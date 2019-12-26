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Приставы рассказали о следственных действиях в офисе ФБК в Москве
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РИА Новости

Приставы рассказали о следственных действиях в офисе ФБК в Москве

14:23 26.12.2019 (обновлено: 21:37 26.12.2019)
19564
© REUTERS / FBK/Handout Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения в офисе ФБК в Москве во время следственных действий. 26 декабря 2019
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения в офисе ФБК в Москве во время следственных действий. 26 декабря 2019
© REUTERS / FBK/Handout
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения в офисе ФБК в Москве во время следственных действий. 26 декабря 2019
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следственные действия в офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве прошли в рамках уголовного дела, никто не задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
"Управлением ФССП России по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией. При проведении следственных действий задержания не осуществлялись", — сообщили в ФССП.
Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что в офисе НКО в Москве проходят обыски, задержан Алексей Навальный. Позже Навальный уточнил, что задержанных в ходе проводимых мероприятий нет.
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйФедеральная служба судебных приставов РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Коррупционеры борются с Фондом по борьбе с коррупцией!!!
26 декабря, 15:26
Алексей Мирошин
103430126
Видимо правда глаза режет! А коль не правда ни одного опровержения НЕТУ молчат в тряпочку.. опровергайте да с официальными документами..
26 декабря, 15:28
Евгений Карасёв
86220022
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