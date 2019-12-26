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Минпромторг ждет в 2019 году начала поставок SSJ "Аэрофлоту"
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РИА Новости

Минпромторг ждет в 2019 году начала поставок SSJ "Аэрофлоту"

14:09 26.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минпромторг РФ надеется, что поставки SSJ "Аэрофлоту" по контракту на 100 машин получится начать в текущем году, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.
"Мои коллеги, мой зам как раз сейчас находятся в Комсомольске-на-Амуре, и директор ОАК там находится, собственно по причине авиационного происшествия и, в том числе, и по вопросам, связанным с передачей "Аэрофлоту". Я надеюсь, что какое-то количество самолетов, не буду заранее предвещать, мы постараемся передать именно в этом году", - сказал он.
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
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Денис МантуровSukhoi SuperjetАэрофлотМинистерство промышленности и торговли РФОбъединенная авиастроительная корпорацияМоскваКомсомольск-на-АмуреРоссияЭкономика
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