Минпромторг ждет в 2019 году начала поставок SSJ "Аэрофлоту"

"Мои коллеги, мой зам как раз сейчас находятся в Комсомольске-на-Амуре, и директор ОАК там находится, собственно по причине авиационного происшествия и, в том числе, и по вопросам, связанным с передачей "Аэрофлоту". Я надеюсь, что какое-то количество самолетов, не буду заранее предвещать, мы постараемся передать именно в этом году", - сказал он.