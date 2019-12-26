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В Москве проходят обыски в офисе ФБК
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РИА Новости

В Москве проходят обыски в офисе ФБК

13:57 26.12.2019 (обновлено: 14:43 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обыски проходят в офисе НКО "Фонд борьбы с коррупцией" в Москве, сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
"В ФБК остались юристы, там проходит обыск", - написала она, заявив также о задержании Алексея Навального.
В свою очередь сам Навальный в Twitter сообщил, что задержанных в ходе проводимых мероприятий нет.
"Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)", - написал он, добавив, что коридоры, где находятся офисы ФБК, блокированы.
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