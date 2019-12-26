В Москве проходят обыски в офисе ФБК

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Обыски проходят в офисе НКО "Фонд борьбы с коррупцией" в Москве, сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
"В ФБК остались юристы, там проходит обыск", - написала она, заявив также о задержании Алексея Навального.
В свою очередь сам Навальный в Twitter сообщил, что задержанных в ходе проводимых мероприятий нет.
"Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)", - написал он, добавив, что коридоры, где находятся офисы ФБК, блокированы.