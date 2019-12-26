Путин призвал снизить стоимость электроэнергии для фермеров

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо принять меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.

"Прошу проработать меры по снижению стоимость электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Люди тоже ставят этот вопрос", - сказал он в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Он также отметил, что причины того, что цены для крупных предприятий ниже, чем для малых, известны и связаны с напряжением в сетях, но и напомнил, что у фермеров нет других источников поддержки, кроме государства.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая с докладом на заседании Госсовета, отметил, что для дальнейшего развития российского сельского хозяйства необходимо поддержание комфортного делового климата. Он, в свою очередь, во многом зависит от совершенствования организационно-правовых механизмов, позволяющих обеспечить бизнесу долгосрочные гарантии и стабильность регулирования.

"Как пример: к нам поступает немало обращений от руководства субъектов и аграриев, касающихся необходимости снижения энергозатрат, в первую очередь - для малых и средних предприятий АПК. Эта тема также была озвучена участниками встречи в Адыгее и вызывает беспокойство людей", - сказал Патрушев.