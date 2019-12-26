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2019-12-26T16:38+0300
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Путин призвал снизить стоимость электроэнергии для фермеров
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РИА Новости

Путин призвал снизить стоимость электроэнергии для фермеров

13:55 26.12.2019 (обновлено: 16:38 26.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо принять меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.
"Прошу проработать меры по снижению стоимость электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Люди тоже ставят этот вопрос", - сказал он в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Он также отметил, что причины того, что цены для крупных предприятий ниже, чем для малых, известны и связаны с напряжением в сетях, но и напомнил, что у фермеров нет других источников поддержки, кроме государства.
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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая с докладом на заседании Госсовета, отметил, что для дальнейшего развития российского сельского хозяйства необходимо поддержание комфортного делового климата. Он, в свою очередь, во многом зависит от совершенствования организационно-правовых механизмов, позволяющих обеспечить бизнесу долгосрочные гарантии и стабильность регулирования.
"Как пример: к нам поступает немало обращений от руководства субъектов и аграриев, касающихся необходимости снижения энергозатрат, в первую очередь - для малых и средних предприятий АПК. Эта тема также была озвучена участниками встречи в Адыгее и вызывает беспокойство людей", - сказал Патрушев.
"Уважаемый Владимир Владимирович, вы об этом уже сказали, но в этой связи мы просим дать соответствующее поручение федеральным органам исполнительной власти подумать о снижении затрат для малых форм хозяйствования в сфере АПК на оплату электроэнергии", - добавил министр.
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МоскваРоссияВладимир ПутинЭкономика
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