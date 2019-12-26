Власти Владимира объяснили "уборку невидимого снега"

"Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием. И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров. Обычная коммунальная уборка", - сказал Карпилович.