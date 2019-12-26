Власти Владимира объяснили "уборку невидимого снега"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Машина коммунальщиков, работу которой во Владимире пользователи соцсетей назвали уборкой несуществующего снега, чистила улицу от грязи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Александр Карпилович.
Ранее в группе "Подслушано во Владимире" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором в темное время суток вдоль обочины дороги едет трактор и производит манипуляции ковшом. Пользователи высмеяли происходящее, предположив, что за бюджетные деньги трактор убирает несуществующий снег.
"Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием. И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров. Обычная коммунальная уборка", - сказал Карпилович.
"Ничего кроме улыбки у наших специалистов в сфере коммунального хозяйства такие рассуждения (насчет снега в соцсетях – ред.) не вызывают", - добавил он.
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