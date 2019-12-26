Депутат Госдумы прокомментировала планы киберкомандования США

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает прямой агрессией в отношении России тактику противодействия возможному "вмешательству в выборы", которую разрабатывает киберкомандование США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года. Целью киберкомандования могут стать представители российской элиты.

"Попытки американской стороны представить эти планы как "оборонительные", как возможный ответ на случай "вмешательства в американские выборы" выглядят нелепыми, притянутыми за уши. Фактически речь идет об угрозе прямой агрессии против России в информационном пространстве", - сказала Панина РИА Новости.

По ее словам, циничный характер этих действий проявляется в том, что США решили публично шантажировать российские политические и деловые элиты, по сути дела, угрожая взломом электронной переписки, вторжением в личное пространство.

"То есть совершением действий, которые рассматриваются законодательством любой страны как уголовное преступление", - сказала депутат.

Она считает, что цель публичного обнародования подобных планов - попытка устрашения, запугивания российского политического класса. "Такие действия характерны скорее для криминальной группировки, чем для правового государства", - констатировала Панина.