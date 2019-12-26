Эксперты рассказали о последствиях введения турецких войск в Ливию

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Ввод турецких войск в Ввод турецких войск в Ливию вынудит вмешаться НАТО, а противостоять им будут арабские страны, из-за чего внутренний конфликт разрастется до масштабов регионального, заявил РИА Новости в четверг экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии. В субботу парламент Турции ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. В четверг Эрдоган утвердил его. Ранее турецкий лидер заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее Правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.

"На стороне Правительства национального согласия вмешаются против войск (лидера Ливийской национальной армии - ред.) маршала Хафтара европейцы, некоторые члены НАТО. Они заваривали эту кашу под руководством американцев, они каким-то образом будут (участвовать), например поставками вооружений, направлением групп спецназа", - сказал Ивашов.

По его словам, на стороне Хафтара окажутся "солидные арабские государства", начиная с Египта. "И этот конфликт обретет вот такой, по крайней мере, региональный характер", - считает эксперт.

При этом он усомнился в том, что турецким войскам удастся оказать решающее значение в конфликте. Оснащены они не самой современной техникой и уже показали на севере Сирии, что не очень охотно воюют "на чужих территориях за непонятно какие интересы", считает Ивашов.

Риск высок

Другой российский эксперт, экс-начальник международно-договорного управления Минобороны (2002-2009 годы) генерал-лейтенант Евгений Бужинский, не сомневается в том, что парламент Турции удовлетворит запрос президента Эрдогана на использование в Ливии турецких вооруженных сил, если тот его действительно представит.

"У меня сомнений нет в том, что парламент его запрос удовлетворит … я думаю, что это будет автоматом, у его партии большинство в парламенте, так что не думаю, что это вызовет большие вопросы", - сказал Бужинский.