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2019-12-26T13:35+0300
https://ria.ru/20191226/1562879928.html
Эксперты рассказали о последствиях введения турецких войск в Ливию
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РИА Новости

Эксперты рассказали о последствиях введения турецких войск в Ливию

13:35 26.12.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкая военная техника
Турецкая военная техника
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкая военная техника. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Ввод турецких войск в Ливию вынудит вмешаться НАТО, а противостоять им будут арабские страны, из-за чего внутренний конфликт разрастется до масштабов регионального, заявил РИА Новости в четверг экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии. В субботу парламент Турции ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. В четверг Эрдоган утвердил его. Ранее турецкий лидер заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее Правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.
"На стороне Правительства национального согласия вмешаются против войск (лидера Ливийской национальной армии - ред.) маршала Хафтара европейцы, некоторые члены НАТО. Они заваривали эту кашу под руководством американцев, они каким-то образом будут (участвовать), например поставками вооружений, направлением групп спецназа", - сказал Ивашов.
По его словам, на стороне Хафтара окажутся "солидные арабские государства", начиная с Египта. "И этот конфликт обретет вот такой, по крайней мере, региональный характер", - считает эксперт.
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При этом он усомнился в том, что турецким войскам удастся оказать решающее значение в конфликте. Оснащены они не самой современной техникой и уже показали на севере Сирии, что не очень охотно воюют "на чужих территориях за непонятно какие интересы", считает Ивашов.

Риск высок

Другой российский эксперт, экс-начальник международно-договорного управления Минобороны (2002-2009 годы) генерал-лейтенант Евгений Бужинский, не сомневается в том, что парламент Турции удовлетворит запрос президента Эрдогана на использование в Ливии турецких вооруженных сил, если тот его действительно представит.
"У меня сомнений нет в том, что парламент его запрос удовлетворит … я думаю, что это будет автоматом, у его партии большинство в парламенте, так что не думаю, что это вызовет большие вопросы", - сказал Бужинский.
По его словам, разрешение на использование армии нужно Эрдогану "чтобы выполнить обязательства перед" Правительством национального согласия, которое президент Турции поддерживает. При этом эксперт также сомневается, что поддержка Турции будет полезной. "Не знаю, насколько это будет эффективно", - отметил Бужинский.
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Евгений БужинскийНАТОЛеонид ИвашовЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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