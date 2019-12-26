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2019-12-26T13:23+0300
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СМИ сообщили, что США давили на Японию в переговорах с СССР
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РИА Новости

СМИ сообщили, что США давили на Японию в переговорах с СССР

13:23 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато и Радужный мост в Токио
Район Минато и Радужный мост в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Район Минато и Радужный мост в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. США в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию и выступали против каких-либо уступок со стороны Токио в ходе переговоров с Советским Союзом о восстановлении дипломатических отношений и территориальном вопросе, пишет газета "Асахи" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении рассекреченные документы японского МИД.
По данным издания, в ходе встречи в 1955 году главы японского МИД Мамору Сигэмицу и американского госсекретаря Джон Фостера Даллеса японская сторона передала американцам 11-страничный документ на английском языке, в подробностях описывавший ход переговоров с Москвой в июне того же года в Лондоне.
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
3 августа, 16:12
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
В ответ на вопрос Сигэмицу о том, что Даллес думает о переговорах, госсекретарь США ответил, что "главное – терпение" и "что уступки никогда не являются хорошей идеей".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие тогда возникло и со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу России только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения оккупированной Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В ноябре прошлого года в Сингапуре по итогам встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Синдзо Абэ последний заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.
Здание министерства иностранных дел
13 декабря 2018, 11:48
В МИД напомнили о требовании СССР о выводе американских войск из Японии
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Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияСССРСШАВ мире
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