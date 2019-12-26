Переехавшие в закрытые города врачи ФМБА получат по миллиону рублей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Врачи и фельдшеры, переехавшие на работу в закрытые административно-территориальные образования, которые обслуживает Врачи и фельдшеры, переехавшие на работу в закрытые административно-территориальные образования, которые обслуживает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), получат единовременные выплаты в размере 1 миллиона и 500 тысяч соответственно, при заключении договора на 5 лет, соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Медицинским работникам (врачам, фельдшерам), впервые прибывшим (переехавшим) на работу в закрытые административно-территориальные образования, обслуживаемые федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров", - говорится в документе.

Для получения выплаты медработник должен заключить договор с медицинской организацией, согласно которому он проработает в ней в течение 5 лет, поясняется в документе.

В случае, если врач или фельдшер не отработает 5 лет, то он должен будет вернуть компенсацию, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду, уточняется в постановлении.