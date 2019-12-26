В Москве проверят Киевский вокзал после звонка о минировании

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киевский вокзал, два районных суда и торговый центр "Город" проверяют в Москве после анонимных сообщений о "минировании", эвакуировано порядка 2,5 тысячи человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 11.20 четверга, информация об угрозах взрыва поступила в Коптевский и Головинский районные суды, на Киевский вокзал и торговый центр "Город". Проводятся проверки", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, эвакуация пассажиров и персонала Киевского вокзала не проводится. Из ТЦ "Город" на время проверки вывели 2,5 тысячи человек.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже более трех недель. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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