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В Москве проверят Киевский вокзал после звонка о минировании
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РИА Новости

В Москве проверят Киевский вокзал после звонка о минировании

12:43 26.12.2019 (обновлено: 13:20 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКиевский вокзал в Москве. Архивное фото
Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киевский вокзал в Москве. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киевский вокзал, два районных суда и торговый центр "Город" проверяют в Москве после анонимных сообщений о "минировании", эвакуировано порядка 2,5 тысячи человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 11.20 четверга, информация об угрозах взрыва поступила в Коптевский и Головинский районные суды, на Киевский вокзал и торговый центр "Город". Проводятся проверки", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, эвакуация пассажиров и персонала Киевского вокзала не проводится. Из ТЦ "Город" на время проверки вывели 2,5 тысячи человек.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже более трех недель. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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МоскваСанкт-ПетербургКиевский вокзалПроисшествия
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