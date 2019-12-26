Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии

"Что касается ситуации в Ливии, то, безусловно, она вызывает общую озабоченность. В том числе и нашу озабоченность. Мы неоднократно повторяли позицию России. Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии, в прекращении кровопролития там. Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в ту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются. Международные усилия по урегулированию приветствуются Российской Федерацией", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, не усугубит ли заявление Эрдогана ситуацию в Ливии, и как в Кремле оценивают это заявление в целом.