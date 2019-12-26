Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве считают, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не поможет урегулированию конфликта, но любые попытки помощи для его разрешения РФ приветствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
"Что касается ситуации в Ливии, то, безусловно, она вызывает общую озабоченность. В том числе и нашу озабоченность. Мы неоднократно повторяли позицию России. Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии, в прекращении кровопролития там. Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в ту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются. Международные усилия по урегулированию приветствуются Российской Федерацией", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, не усугубит ли заявление Эрдогана ситуацию в Ливии, и как в Кремле оценивают это заявление в целом.
Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Пятого декабря меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.