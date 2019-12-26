В Госдуме прокомментировали разработку тактики киберкомандованием США

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Разрабатываемая тактика киберкомандования Разрабатываемая тактика киберкомандования США для противодействия вмешательства в выборы может на самом деле иметь военное назначение, а целью являться сбор разведывательных данных, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года. Целью киберкомандования могут стать представители российской элиты.

"Я думаю, что все это делается для радиоэлектронной борьбы, но все это будет прикрываться под видом того, что есть угроза со стороны Российской Федерации", - сказал Шерин РИА Новости.

"Я думаю, что это все-таки определённого рода военного назначения программа. Естественно, ее цели и задачи в открытую никто не будет обозначать", - отметил депутат.

По его мнению, нейтральная формулировка о противодействии вмешательству в выборы может прикрывать иные цели - вычисление тех или иных спутников Российской Федерации, иных перемещающихся объектов, ведение диверсионных действий и выработка алгоритмов и систем подавления и так далее.

"Американцы все защищаются от всего мира. Всегда создают все программы для защиты, для противодействия. Только они весь мир оккупировали уже, за исключением нескольких государств. Все защищаются", - подчеркнул парламентарий.