Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что "за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы".

"Власти королевства в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ: вынудили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создают сложности для их работ", — напомнил он.

Россия учтет это при принятии симметричных мер, заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в 2019 году Лондон без объяснения причины отказал в визе нескольким российским журналистам, что является нарушением их прав. Официальный представитель МИД Мария Захарова , комментируя ситуацию, заявила, что принцип взаимности никто не отменял.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.

На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом". МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Генеральный директор МИА "Россия сегодня"назвал случившееся "опасным прецедентом".