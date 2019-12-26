Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что "за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы".
"Власти королевства в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ: вынудили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создают сложности для их работ", — напомнил он.
Россия учтет это при принятии симметричных мер, заключил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в 2019 году Лондон без объяснения причины отказал в визе нескольким российским журналистам, что является нарушением их прав. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что принцип взаимности никто не отменял.
Ситуация вокруг Sputnik Эстония
Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.
На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом".
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников Sputnik.