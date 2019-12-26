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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-26T12:50+0300
https://ria.ru/20191226/1562872953.html
Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы
https://cdn24.img.ria.ru/images/151125/97/1511259771_0:128:3000:1816_1036x0_80_0_0_54a85f4b4d4f8ce27cc3b5ee88957f8a.jpg
РИА Новости

Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы

12:07 26.12.2019 (обновлено: 12:50 26.12.2019)
13710
© SputnikЕжедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония
Ежедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония
© Sputnik
Ежедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что "за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы".
"Власти королевства в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ: вынудили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создают сложности для их работ", — напомнил он.
Россия учтет это при принятии симметричных мер, заключил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в 2019 году Лондон без объяснения причины отказал в визе нескольким российским журналистам, что является нарушением их прав. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что принцип взаимности никто не отменял.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
22 декабря, 13:27Медиавойны
Киселев назвал угрозы в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом
На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал случившееся "опасным прецедентом".
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников Sputnik.
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
21 декабря, 16:26Медиавойны
Депутат Европарламента прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
80522155
Обсудить 15
МедиавойныМария ЗахароваДмитрий КиселевРоссияУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияSputnikЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Эстонцы никогда не проводили самостоятельную политику.
26 декабря, 12:46
Evgeny Zayvy
1710000
Сотрудников ФБК прессуют постоянно - арестовывают , возбуждают уголовные дела , выдавливают из страны . А вы всё про Эстонию и Украину !
26 декабря, 13:06
Juri BERG
2000011
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