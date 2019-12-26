Эрдоган намерен представить в парламент запрос на ввод войск в Ливию

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. В четверг Эрдоган утвердил его. Ранее турецкий лидер заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.

"Нас спрашивают: отправим ли мы военных в Ливию? Отвечаем: мы пойдем туда, куда нас пригласят. Нашим меморандумом мы еще раз подтвердили наше сотрудничество и поддержку. Сегодня это соглашение вступило в силу. В ближайшее время мы представим в парламент запрос на использование нашей армии в Ливии. С этим мандатом у нас больше возможность оказать Ливии поддержку", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития.

По его словам, правительство национального согласия Ливии обратилось к Анкаре с просьбой о военной поддержке, и первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции, которая откроется в январе, станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию.

Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Пятого декабря меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.