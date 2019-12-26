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Эрдоган намерен представить в парламент запрос на ввод войск в Ливию
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РИА Новости

Эрдоган намерен представить в парламент запрос на ввод войск в Ливию

12:06 26.12.2019 (обновлено: 12:13 26.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. В четверг Эрдоган утвердил его. Ранее турецкий лидер заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.
"Нас спрашивают: отправим ли мы военных в Ливию? Отвечаем: мы пойдем туда, куда нас пригласят. Нашим меморандумом мы еще раз подтвердили наше сотрудничество и поддержку. Сегодня это соглашение вступило в силу. В ближайшее время мы представим в парламент запрос на использование нашей армии в Ливии. С этим мандатом у нас больше возможность оказать Ливии поддержку", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития.
По его словам, правительство национального согласия Ливии обратилось к Анкаре с просьбой о военной поддержке, и первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции, которая откроется в январе, станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию.
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Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Пятого декабря меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Анкара (провинция)ЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиООНЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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