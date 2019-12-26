Генпрокуратура ДНР завела дела против силовиков после обстрелов

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "Теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела в подконтрольной республике Горловке был ранен мирный житель. Кроме того, в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждено пять домов.
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"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "террористический акт", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации ведомства, по приказу командиров украинские силовики 24 декабря обстреляли из минометов поселок Зайцево на окраине Горловки, а 25 декабря - поселок Старомихайловка. Кроме того, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении командира 58 отдельной мотопехотной бригады ВС Украины после обстрела Горловки, при котором был ранен мирный житель.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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