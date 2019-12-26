Генпрокуратура ДНР завела дела против силовиков после обстрелов

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "террористический акт", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, по приказу командиров украинские силовики 24 декабря обстреляли из минометов поселок Зайцево на окраине Горловки, а 25 декабря - поселок Старомихайловка. Кроме того, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении командира 58 отдельной мотопехотной бригады ВС Украины после обстрела Горловки, при котором был ранен мирный житель.