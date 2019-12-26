Глава СПЧ назвал ситуацию с сотрудниками Sputnik Эстония беззаконием

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал беззаконием ситуацию с сотрудниками агентства Sputnik в Эстонии.

Ранее Фадеев отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.

"История с давлением на Sputnik в Эстонии. Насколько я понимаю, там нет аналогичного закона (о СМИ-иноагентах), но, тем не менее, сотрудникам российского СМИ грозят увольнением, уголовным преследованием, какими-то другими карами - абсолютно беззаконно", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.

Он отметил, что в России принят закон о СМИ-иноагентах, учитывающий зарубежный опыт.

"Да, он такой - несколько в неудобное положение ставит СМИ, получающих финансирование из-за границы, но он не препятствует их деятельности. И ограничений в действиях никаких нет. Все, что они должны - это указывать, ставить значок, объясняющий, что они получают иностранное финансирование. И я не уверен, что из-за этого СМИ потеряет свою аудиторию", - пояснил глава Совета.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.