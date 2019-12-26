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Глава СПЧ назвал ситуацию с сотрудниками Sputnik Эстония беззаконием
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РИА Новости

Глава СПЧ назвал ситуацию с сотрудниками Sputnik Эстония беззаконием

11:55 26.12.2019
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал беззаконием ситуацию с сотрудниками агентства Sputnik в Эстонии.
Ранее Фадеев отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.
"История с давлением на Sputnik в Эстонии. Насколько я понимаю, там нет аналогичного закона (о СМИ-иноагентах), но, тем не менее, сотрудникам российского СМИ грозят увольнением, уголовным преследованием, какими-то другими карами - абсолютно беззаконно", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
Он отметил, что в России принят закон о СМИ-иноагентах, учитывающий зарубежный опыт.
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"Да, он такой - несколько в неудобное положение ставит СМИ, получающих финансирование из-за границы, но он не препятствует их деятельности. И ограничений в действиях никаких нет. Все, что они должны - это указывать, ставить значок, объясняющий, что они получают иностранное финансирование. И я не уверен, что из-за этого СМИ потеряет свою аудиторию", - пояснил глава Совета.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
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