Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T11:45+0300
https://ria.ru/20191226/1562871250.html
В Госдуме запросили сведения о поставках никотиносодержащих смесей
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:484:2778:2047_1036x0_80_0_0_ae75686529b2393e6a228155517c66f3.jpg
РИА Новости

В Госдуме запросили сведения о поставках никотиносодержащих смесей

11:45 26.12.2019
96
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев направил депутатские запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Министерство здравоохранения об объемах поставок в Россию химических препаратов и пищевых изделий с высоким содержанием никотина, а также об их влиянии на здоровье человека, сообщает пресс-служба комитета.
Ранее Пискарев направил запросы в МВД и Роспотребнадзор о сведениях по запрету продажи жевательных смесей с содержанием никотина.
Павильон по продаже сигарет
25 декабря, 19:13
Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси
"Я обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину с просьбой разъяснить целевое назначение согласно декларируемой номенклатуре товаров и сообщить объемы поставок в Российскую Федерацию всевозможных конфет, таблеток, пастилок и смесей с высоким содержанием никотина, прием которых вызывает отравление у детей, и есть уже случаи со смертельным исходом. На наш взгляд, их распространение необходимо срочно пресечь", — заявил Пискарев, которого цитирует пресс-служба.
Он пояснил, что депутаты хотели бы знать, с какой целью ввозится в Россию и поступает в продажу подобная продукция. Кроме того, парламентарий заявил, что попросил главу Минздрава Веронику Скворцову предоставить сведения о влиянии такой продукции на здоровье человека, особенно на несовершеннолетних, и обоснованности присутствия этой продукции в свободной продаже.
"Проблему ее пагубного влияния на детей мы намерены обсудить совместно с комитетом Госдумы по охране здоровья и всеми другими заинтересованными ведомствами. Полученная из Минздрава России и ФТС РФ, а также из регионов информация поможет нам оперативно выработать меры законодательного реагирования", - подчеркнул Пискарев.
Ларек, палатка
23 декабря, 09:10
Кабмин попросят приостановить продажу никотиносодержащих изделий
400000
Обсудить 0
Василий ПискаревРоспотребнадзорГосдума РФФедеральная таможенная служба РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Скворцова: на борьбу с онкологией в 2020 году выделят 95 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал учитывать интересы аграриев в каждом нацпроекте
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
Ледокол "Виктор Черномырдин" готов к передаче заказчику
Павильон по продаже сигарет
Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году
Валерий Фадеев
СПЧ готов проверить соблюдение прав человека в Крыму, заявил Фадеев
Горожане на прогулке в сквере
Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации
Министр экономического развития России Максим Орешкин
Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией
Автобус с детьми
МЭР предложило разрешить перевозки детей автобусами старше десяти лет
Президент РФ Владимир Путин
В ГД внесли проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Глава СПЧ назвал ситуацию с сотрудниками Sputnik Эстония беззаконием
Игристое вино
В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет
Производство минеральной воды
Роскачество с 1 января начнет проверку минеральной воды
Валерий Фадеев
СПЧ будет следить за практикой применения закона о СМИ-иноагентах
Банкомат
Участник "Дома — 2" из Саратова погасил долг по алиментам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния