В Госдуме запросили сведения о поставках никотиносодержащих смесей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев направил депутатские запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Министерство здравоохранения об объемах поставок в Россию химических препаратов и пищевых изделий с высоким содержанием никотина, а также об их влиянии на здоровье человека, сообщает пресс-служба комитета.

Ранее Пискарев направил запросы в МВД и Роспотребнадзор о сведениях по запрету продажи жевательных смесей с содержанием никотина.

"Я обратился к руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину с просьбой разъяснить целевое назначение согласно декларируемой номенклатуре товаров и сообщить объемы поставок в Российскую Федерацию всевозможных конфет, таблеток, пастилок и смесей с высоким содержанием никотина, прием которых вызывает отравление у детей, и есть уже случаи со смертельным исходом. На наш взгляд, их распространение необходимо срочно пресечь", — заявил Пискарев, которого цитирует пресс-служба.

Он пояснил, что депутаты хотели бы знать, с какой целью ввозится в Россию и поступает в продажу подобная продукция. Кроме того, парламентарий заявил, что попросил главу Минздрава Веронику Скворцову предоставить сведения о влиянии такой продукции на здоровье человека, особенно на несовершеннолетних, и обоснованности присутствия этой продукции в свободной продаже.