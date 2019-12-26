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2019-12-26T11:43+0300
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Участник "Дома — 2" из Саратова погасил долг по алиментам
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РИА Новости

Участник "Дома — 2" из Саратова погасил долг по алиментам

11:43 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Участник реалити-шоу "Дом — 2" Илья Яббаров из Саратова погасил долг по алиментам, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь областного управления ФССП Валентина Третьяк.
УФССП по региону в начале прошлого года сообщало, что участник Яббаров, прописанный в Саратове, из-за долгов по алиментам на дочь объявлен в розыск, ему запретили выезд за границу и приостановили действие водительских прав. После объявления в розыск должник оплатил большую часть долга, выплатив с января по ноябрь 2018 года 201 тысячу рублей. В марте этого года долг составлял почти 94 тысячи рублей. Приставы направили в адрес телеканала "ТНТ" постановление об обращении взыскания на доходы Яббарова.
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"Саратовский участник телепроекта "Дом — 2" погасил задолженность по алиментам. В телефонном разговоре с судебным приставом мужчина уточнил, что о своих долгах помнит и обязуется перечислять алименты без задержек", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что ранее часть долга приставы взыскали в принудительном порядке с зарплаты должника в АО "ТНТ-Телесеть", а оставшуюся сумму участник телепроекта оплатил сам.
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