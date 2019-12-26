В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет

ВОЛГОГРАД, 26 дек - РИА Новости. Директор кафе в Директор кафе в Волгограде Анна Каральник сообщила РИА Новости, что принесла свои извинения перед 90-летней женщиной-ветераном Великой Отечественной войны, с которой взяли деньги за бокал шампанского во время предновогодней встречи, организованной для местного совета ветеранов.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что администрация Волгограда организовала предновогоднюю встречу для ветеранов в кафе "На алее", в ходе мероприятия 90-летняя Мария Соколова попросила бокал шампанского, потому что не пьет более крепкие напитки, которые были на столах, вместе с бокалом официант принес ей и счёт.

"В конце мероприятия ветерану выставили счет 620 рублей за шампанское! У 90-летней женщины с собой было только 500 рублей", - говорится в сообщении на личной странице сына ветерана Олега Соколова.

Как сообщили РИА Новости в администрации города, мэрия не организовывала данное мероприятие. Источник в мэрии сообщил РИА Новости, что на празднике присутствовали городские чиновники и депутаты местной думы.

По словам председателя городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Александра Струкова, провести встречу ветеранов в кафе предложило само руководство заведения.

"Мы отлично посидели, пообщались, я точно знаю, что ветеранам понравилось, потому что был вместе с ними. Что же касается неприятного недоразумения с официантом, то на сегодня оно полностью исчерпано – молодой человек извинился перед Марией Васильевной, объяснил, что ошибся, деньги вернул", - сообщил Струков.

Как сообщила РИА Новости Каральник, официант, взявший денег с ветерана, понесет наказание.

"Да, действительно 24 декабря мы организовали для ветеранов ВОВ праздничный обед в честь Нового года... Мне очень неудобно перед всеми ветеранами за действия этого молодого человека... Еще раз приношу извинения за действия своего сотрудника", - сказала Каральник.