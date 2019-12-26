Хозяину коттеджа с оружием под Гатчиной предъявили обвинение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Многодетному отцу, у которого в коттедже в посёлке Химози обнаружили целый склад боевого оружия, Многодетному отцу, у которого в коттедже в посёлке Химози обнаружили целый склад боевого оружия, Андрею Бовту предъявлено обвинение по четырём статьям УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области

"Задержанному предъявлено обвинение статьям УК РФ 131, 132, 222, 222,1 ("Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ" - ред. ). Он подробно допрошен в качестве обвиняемого. Вину признал частично", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Также в пресс-службе регионального следкома добавили, что Бовт признаёт вину в незаконном хранении оружия, отрицая свою причастность к преступлениям сексуального характера.

Ранее Гатчинский городской суд арестовал на две месяца Андрея Бовта, который подозревался в том, что сексуально эксплуатировал несовершеннолетнюю дочь в течение многих лет.

Известно, что семья проживала в коттедже в поселке Химози Гатчинского района, где силовики обнаружили целый склад боевого оружия. Всего гражданские супруги воспитывали восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребенок от первых отношений Бовта.