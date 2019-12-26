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2019-12-26T11:09+0300
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Российский посол в Вене оценил перспективы отношений с Австрией
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РИА Новости

Российский посол в Вене оценил перспективы отношений с Австрией

11:07 26.12.2019 (обновлено: 11:09 26.12.2019)
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© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. В Москве исходят из того, что новое правительство Австрии продолжит последовательную реализацию повестки дня с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
На досрочных парламентских выборах в сентябре победу одержала Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который в настоящий момент ведет переговоры с партией "Зеленые" о формировании нового коалиционного правительства республики.
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"С австрийскими партнерами у нас выработана насыщенная совместная повестка дня, и мы твердо исходим из того, что новое правительство Австрии продолжит её последовательную реализацию вне зависимости от его будущей политической "окраски", - заявил посол.
Любинский подчеркнул, что диалог по линии различных государственных органов России и Австрии поддерживается регулярно, включая нынешнее "переходное" правительство Австрии во главе с канцлером Бригитте Бирляйн.
"Уверен, что полноценные контакты на межведомственном и правительственном уровне будут активно продолжены после формирования нового кабинета министров в Вене", - добавил дипломат.
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Бригитте БирляйнДмитрий ЛюбинскийСебастьян КурцАвстрияРоссияВ мире
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