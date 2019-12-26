Российский посол в Вене оценил перспективы отношений с Австрией

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. В Москве исходят из того, что новое правительство Австрии продолжит последовательную реализацию повестки дня с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
На досрочных парламентских выборах в сентябре победу одержала Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который в настоящий момент ведет переговоры с партией "Зеленые" о формировании нового коалиционного правительства республики.
"С австрийскими партнерами у нас выработана насыщенная совместная повестка дня, и мы твердо исходим из того, что новое правительство Австрии продолжит её последовательную реализацию вне зависимости от его будущей политической "окраски", - заявил посол.
Любинский подчеркнул, что диалог по линии различных государственных органов России и Австрии поддерживается регулярно, включая нынешнее "переходное" правительство Австрии во главе с канцлером Бригитте Бирляйн.
"Уверен, что полноценные контакты на межведомственном и правительственном уровне будут активно продолжены после формирования нового кабинета министров в Вене", - добавил дипломат.