Дмитрий Любинский: "Северный поток — 2" выгоден Австрии

Завершающийся 2019 год был непростым для Австрии — скандал вокруг вице-канцлера, вотум недоверия самому молодому канцлеру, переходное правительство и досрочные выборы. Посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости рассказал, повлияла ли турбулентность во внутриполитической жизни республики на российско-австрийские отношения, чего Москва ждет от нового кабмина Австрии и что Вена думает о санкциях США против " Северного потока-2 ". Беседовала корреспондент Маргарита Костив.

— Сказался ли внутриполитический кризис в Австрии на отношениях с Россией? Чего Россия ожидает от нового правительства Австрии?

— Год для Австрии был непростой, но имевшие место внутриполитические потрясения не оказали негативного влияния на российско-австрийские отношения. У нас работа идет в плановом режиме. То, о чем договаривались лидеры, то, что у нас согласовано с предыдущим правительством, все движется. Активно работаем над реализацией совместных проектов в экономике, энергетике и инфраструктуре, в культурной и историко-мемориальной сферах, укрепляем связи по линии общественности и региональный компонент сотрудничества. С австрийскими партнерами у нас выработана насыщенная совместная повестка дня, и мы твердо исходим из того, что новое правительство Австрии продолжит ее последовательную реализацию вне зависимости от его будущей политической окраски.

Центральным политическим событием года стала встреча президентов России и Австрии Владимира Путина и Александера Ван дер Беллена в Сочи. Весьма символично, что двусторонний саммит состоялся 15 мая — в годовщину подписания в 1955 году четырьмя союзническими державами государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии, который сыграл ключевую роль в становлении австрийской государственности в послевоенные годы.

Австрия традиционно была и остается одним из важных экономических партнеров России в Европе. Наши отношения в деловой сфере базируются на тех же принципах, что и двусторонние связи в целом – прагматичности, конструктивности, взаимном интересе и взаимном уважении. Ведется системная работа в рамках Смешанной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству и ее рабочих групп. В октябре в Москве состоялось заседание Российско-австрийского делового совета с участием более 200 российских и австрийских компаний.

Не желая терять позиции на российском рынке из-за расширяющихся ущербных санкционных барьеров, австрийские предприниматели ищут возможности для работы по-новому. Все больше компаний из Австрии идут по пути инвестирования в российскую экономику и локализации у нас производственных мощностей, имея в виду в том числе открывающиеся для них дополнительные возможности для выхода на рынки третьих, в том числе сопредельных стран. Примерами лишь за текущий год являются, в частности, открытие завода "ВолгаГидро" концерна Voith Hydro по производству гидротурбинного оборудования в Балаково Саратовской области, завода компании Doka GmbH по производству строительной опалубки на территории особой экономической зоны "Липецк". Дан старт ряду других, не менее интересных проектов в России.

— Объем товарооборота между Россией и Австрией в 2018 году был рекордным. Как обстоят дела в 2019 году?

— Несмотря на санкции, в пользу ослабления которых здесь высказывается абсолютное большинство бизнесменов, продолжился стабильный рост товарооборота. По данным российской статистики, его объем по итогам 2018 года составил действительно рекордные 5,8 миллиарда долларов США. За 10 месяцев текущего года он уже превысил 5 миллиардов долларов (+ 6,6 % к аналогичным показателям 2018 года). Россия занимает 13-ю строчку в списке внешнеторговых партнеров Австрии.

— Регионы России регулярно представляют в Вене свой инвестиционный потенциал. Возросли ли австрийские инвестиции в России и насколько?

— В марте на площадке Палаты экономики Австрии – нашего традиционного партнера в проведении подобных мероприятий – впервые состоялся День российских регионов, в котором приняли участие 14 субъектов Российской Федерации, причем три из них на уровне глав. Свои презентации в течение года провели представительные делегации Башкортостана, Иркутской области, правительства Москвы. Высокую активность на австрийском направлении проявляли также Республика Саха (Якутия), Новгородская, Тамбовская, Ульяновская области. Представители российских регионов по приглашению австрийских партнеров также впервые приняли участие в работе Европейской конференции регионов и городов в Зальцбурге. То, что многие субъекты Российской Федерации сохраняют высокую привлекательность для австрийских предпринимателей, подтверждается данными об объеме австрийских инвестиций в России – по итогам первого полугодия 2019 года они составили 6,4 миллиарда долларов США (по итогам 2018 года – 5,6 миллиарда).

Расширяется и российское присутствие в Австрии: 22 октября, к примеру, в городе Кремс, в присутствии главы федеральной земли Нижняя Австрия Микль-Ляйтнер открыта новая производственная линия предприятия "Метадинеа", которое является частью российского холдинга "Метафракс" из Пермского края. Здесь давно и успешно представлены и многие крупные российские компании "Газпром", "Сибур", "Лукойл", Сбербанк и другие. Объем российских инвестиций в экономику Австрии составляет, по данным на 1 июля 2019 года, 26,69 миллиарда долларов США.

— США ввели санкции против проекта "Северный поток - 2", потребовали от компаний, ведущих его прокладку, немедленно прекратить строительство. Как восприняли эту информацию в Австрии и конкретно в нефтегазовом концерне OMV и что намерены предпринять?

— Наверное, мне как послу России в Вене не совсем корректно давать какие-либо публичные оценки отношениям Австрии с третьими странами. Но говоря о давлении, которое Вашингтон сейчас открыто, ни капли не стесняясь, оказывает на многие страны Евросоюза, хотел бы отметить, что ничто не проходит незамеченным. Американцы прямо и достаточно агрессивно пытаются диктовать европейцам, чего они хотят. А хотят они, в энергетической сфере в первую очередь, остановить строительство "Северного потока — 2" и заставить Западную Европу покупать свой дорогой сланцевый газ. Подобное поведение не может не вызывать раздражения ни в Берлине, ни в Вене, ни во многих других столицах. Это естественно. Наши партнеры в Австрии, включая, разумеется, деловые круги, настроены прагматично и отлично видят свои интересы и выгоды. "Северный поток — 2" Австрии выгоден. Правительство страны уже неоднократно публично высказывалось в поддержку реализации проекта, и здесь рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой.

— Планируются ли в ближайшее время встречи представителей австрийских и российских властей? Где и когда они пройдут? Запланированы ли визиты?

— Диалог по линии различных государственных органов России и Австрии поддерживается регулярно, включая нынешнее переходное правительство Австрии во главе с канцлером Бригитте Бирляйн. В декабре, к примеру, состоялись рабочие встречи по линии патентных и антимонопольных ведомств наших стран. Уверен, что полноценные контакты на межведомственном и правительственном уровне будут активно продолжены после формирования нового кабинета министров в Вене.

Добавлю к этому, что 2020 год пройдет под знаком 75-летия окончания Второй мировой войны, и у нас готовится целая программа мероприятий, приуроченных к предстоящему юбилею освобождения Вены и Австрии от нацизма.

— О чем идет речь?

— То, что будет иметь элемент политического сопровождения, это 13 апреля, 75-летие освобождения Вены. Мы планируем провести традиционные церемонии возложения на Шварценбергплатц у нашего главного памятника советскому воину-освободителю, а также на центральном кладбище Вены, где готовится проект открытия именных стел. Пока не могу точно сказать, но мы рассчитываем на приезд гостей из Москвы, поддерживающих давние партнерские связи с Веной. Подготовка этого мероприятия осуществляется при самом тесном взаимодействии с правительством российской столицы. И мы очень рады инициативе венских властей организовать, в свою очередь, презентацию Вены в Москве, которая предварительно планируется на конец мая.

— Какие еще мероприятия запланированы в рамках празднования 75-летия Победы?

— В привязке непосредственно к юбилею Победы 9 мая, когда в Москве состоятся основные торжества с участием официальных гостей, в том числе из Австрии, в Вене вокруг этой даты выстраивается целая цепочка мероприятий. В третий раз у нас пройдет концерт хора Турецкого на Шварценбергплатц, 8 мая здесь же — акция "Бессмертный полк", также 8 мая мы примем участие в Празднике радости на Хельденплатц у дворца Хофбург, на котором ежегодно австрийские друзья отмечают эту памятную дату. Традиционные памятные мероприятия в мемориальном комплексе концлагеря Маутхаузен пройдут 10 мая.

Отмечу еще одно событие в этом ряду. Решением министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова школе при посольстве России в Австрии присвоено имя генерала Карбышева. В день памяти Карбышева, 18 февраля, мы проведем торжественную церемонию у нашей школы с открытием мемориальной доски с новым наименованием. Мы ожидаем приезда внука и правнука Карбышева и пригласили также принять участие в церемонии наших австрийских партнеров, в частности, госпожу Барбару Глюк, которая возглавляет мемориальный комплекс концлагеря Маутхаузен, где героически погиб генерал.

— Вы сообщали, что посольство намерено организовать перевод немецкой книги о советских военнопленных на русский язык. Начали ли уже работу и кто конкретно займется переводом?

— Да, эта работа уже ведется. Пока не могу назвать конкретную дату, когда мы сделаем презентацию книги на русском языке, но это в программе нашей работы на юбилейный год. Я думаю, что это будет коллективный продукт, но, как и в ряде других наших начинаний, мы попросим выступить координатором российский координационный комитет двустороннего форума общественности "Сочинский диалог".

— Как, кстати, продвигается работа в рамках форума "Сочинский диалог"? Можно ли утверждать, что он качественно изменил сотрудничество между нашими странами? Какие мероприятия пройдут под эгидой форума в ближайшее время?

— Учредительное заседание "Сочинского диалога" состоялось в этом году в Сочи с участием президентов России и Австрии. Второе, по плану и приглашению австрийских партнеров, должно пройти в 2020 году в Зальцбурге. В работе форума общественности, который в качестве сопредседателей возглавляют помощник президента Андрей Фурсенко с российской стороны, а с австрийской президент Объединения европейских торговых палат Кристоф Ляйтль, заняты знаковые фигуры из сфер политики, экономики, культуры и искусства наших стран. Форум уже активно приступил к работе: проведено несколько тематических круглых столов и рабочих встреч на полях Петербургского экономического форума, 15-й Европейской конференции регионов и городов в Зальцбурге, Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Состоялся и новый неординарный формат — "Триалог диалогов: Петербургский (Россия-Германия), Сочинский (Россия-Австрия), Трианонский (Россия-Франция)". Тематический охват весьма широкий, однако отмечу, что два компонента – молодежный и региональный – красной нитью проходят через все обсуждаемые и готовящиеся проекты.

"Сочинский диалог" — важнейшая площадка для успешного развития разноплановых российско-австрийских связей, в первую очередь по линии гражданских обществ. Хорошие основы для этого в текущем году заложены, и я уверен, что у него большие перспективы. Форум открывает дополнительные возможности для прямого и во многом неформального общения представителей культуры, образования, науки, спорта и других сфер, важных для отношений наших стран в целом. При поддержке делового сообщества, конечно, которое проявляет к потенциалу форума общественности заметный интерес.

— Завершается российско-австрийский Год молодежных обменов, следующий уже объявлен Годом литературы и театра. Как устоявшаяся практика перекрестных годов помогает развитию двусторонних отношений?