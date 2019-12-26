"Северный поток — 2" выгоден Австрии, заявил российский посол

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия отлично видит свои выгоды от проекта Австрия отлично видит свои выгоды от проекта "Северный поток — 2" и настроена прагматично, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, американцы прямо и достаточно агрессивно пытаются диктовать европейцам свою волю, а именно: в энергетической сфере остановить строительство "Северного потока — 2" и заставить Западную Европу покупать свой дорогой сланцевый газ. По мнению Любинского, подобное поведение "не может не вызывать раздражения в Берлине, в Вене, во многих других столицах".

"Наши партнеры в Австрии, включая, разумеется, деловые круги, настроены прагматично и отлично видят свои интересы и выгоды. "Северный поток — 2" Австрии выгоден. Правительство страны уже неоднократно публично высказывалось в поддержку реализации проекта, и здесь рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой", - заявил посол.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.