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"Северный поток — 2" выгоден Австрии, заявил российский посол
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РИА Новости

"Северный поток — 2" выгоден Австрии, заявил российский посол

10:50 26.12.2019 (обновлено: 11:02 26.12.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Vladimir PostnovСтроительство трубопровода "Северный поток - 2" в России
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
© Фото : Nord Stream 2 / Vladimir Postnov
Строительство трубопровода "Северный поток - 2" в России. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия отлично видит свои выгоды от проекта "Северный поток — 2" и настроена прагматично, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
По его словам, американцы прямо и достаточно агрессивно пытаются диктовать европейцам свою волю, а именно: в энергетической сфере остановить строительство "Северного потока — 2" и заставить Западную Европу покупать свой дорогой сланцевый газ. По мнению Любинского, подобное поведение "не может не вызывать раздражения в Берлине, в Вене, во многих других столицах".
Строительство трубопровода Северный поток — 2
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"Наши партнеры в Австрии, включая, разумеется, деловые круги, настроены прагматично и отлично видят свои интересы и выгоды. "Северный поток — 2" Австрии выгоден. Правительство страны уже неоднократно публично высказывалось в поддержку реализации проекта, и здесь рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой", - заявил посол.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Читайте полный текст интервью >>
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