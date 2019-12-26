В Петербурге спустили на воду вторую подлодку проекта 636.3

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота в четверг спустили на воду на судостроительном заводе Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота в четверг спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" , передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы спускаем подводную лодку "Волхов", чем завершаем все торжественные мероприятия уходящего года... В целом строительство последующих кораблей идёт согласно заключенному контракту", - сказал на церемонии спуска гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Экипажи... готовы к боевому применению и эксплуатации этих подводных лодок (проекта 636.3 - ред.)", - заверил командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота Владимир Якушев.

Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Шесть подлодок этого проекта были построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.

В конце ноября на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. А 1 ноября на судозаводе заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан".

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".