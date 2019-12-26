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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-26T12:13+0300
https://ria.ru/20191226/1562865312.html
Сергей Морозов: потенциальному инвестору регион помогает во всем!
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РИА Новости

Сергей Морозов: потенциальному инвестору регион помогает во всем!

10:40 26.12.2019 (обновлено: 12:13 26.12.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время посещения завода по производству игрушек
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время посещения завода по производству игрушек
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
Ульяновская область активно работает над улучшением инвестиционного климата. Ежегодно растет число инвесторов, вкладывающих средства в экономику региона и создающих новые рабочие места для его жителей. Об инвестиционных итогах уходящего года РИА Новости рассказал губернатор области Сергей Морозов.
- Сергей Иванович, какие события стали наиболее яркими в инвестиционной сфере региона в уходящем году?
- В области сейчас реализуются 68 инвестиционных проектов с суммарным объёмом инвестиций 132 миллиарда рублей. Все они для нас важны, в значительной степени потому, что в итоге будет создано 10,5 тысяч новых рабочих мест для жителей региона. Только в этом году успешно завершена реализация шести инвестпроектов с общим объёмом инвестиций 2,9 миллиарда рублей, создано около 1500 новых рабочих мест. Мы говорим о заводе компании Vestas по производству лопастей для ветроэнергетических установок, производстве игрушек белорусской компании "Полесье", о проекте немецкой компании Hermle по созданию центра сервисного обслуживания станков, сервисном центре банка "Открытие", о новой производственной линии американской корпорации MARS. Зарплата на этих предприятиях превышает средний уровень зарплаты по региону в полтора-два раза. Например, на заводе ООО "Марс", где производят корма для домашних животных, средняя зарплата - выше 60 тысяч рублей.
Еще восемь инвесторов вышли в нынешнем году на строительную площадку. Заключено 16 инвестсоглашений с общей суммой инвестиций более 14,5 миллиардов рублей – а это еще три тысячи рабочих мест. Плюс подписано соглашение с китайской особой экономической зоной "Цзыбо" о запуске регулярных контейнерных поездов по маршруту Китай – Россия. В димитровградском индустриальном парке "Мастер" тоже появились новые проекты.
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Глава Ульяновской области спрогнозировал объем инвестиций к 2024 году
Растут объемы производства японской корпорация Bridgestone, выпускающей шины. Они построились у нас в 2016 году, вложив в завод 13 миллиардов рублей. В 2020 году корпорация начнет строить в регионе логистический центр для хранения и дистрибуции автомобильных компонентов. Расширяет производство автомобильных сидений турецкая компания Martur. Мексиканская Nemak подготовила техническое задание на поиск потенциальных партнеров для производственной кооперации на территории Ульяновской области. Предприятие датской компании Vestas уже является ядром кластера альтернативной энергетики Ульяновской области, к которому также относятся два промышленных парка ветроэнергетических установок общей мощностью 85 МВт. И мы продолжаем работу по развитию этой отрасли.
- Как эти проекты сказываются на общеэкономических показателях региона?
- Существенно. Сегодня область является лидером национальных инвестиционных рейтингов. С 2005 по 2018 год валовый региональный продукт увеличился на 428% - до 340 миллиардов рублей, создано более 60 тысяч рабочих мест, объем инвестиций в основной капитал составил 910 миллиардов рублей, динамика прироста объема инвестиций - 711%. И рост продолжается.
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиЗавод по производству шин японской корпорации Bridgestone
Завод по производству шин японской корпорации Bridgestone
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
Завод по производству шин японской корпорации Bridgestone
- Насколько сейчас развита в регионе инфраструктура для инвесторов?
- Выбор площадок, где инвесторы могут разместить свое производство, в Ульяновской области чрезвычайно широк. И каждая имеет свои особенности, подходящие для того или иного типа бизнеса. Взять хотя бы индустриальный парк "Заволжье", где работают такие гиганты, как тот же Bridgestone, японо-немецкий станкостроительный концерн "ДМГ Мори", американский "Марс", причем в Ульяновске расположено сразу три предприятия этого бренда. Там же расположилось производство автокомпонентов компании "Шеффлер", пивоваренный "АБ ИнБев Эфес" и даже нанотехнологический центр. Мы предлагаем инвестору участок со всеми коммуникациями и готовой документацией. Эта площадка подходит для размещения крупных производственных проектов, которые нуждаются в близости к рынкам сбыта и удобной транспортной доступности. Парк уже показал высокую экономическую эффективность: каждый вложенный в его создание бюджетный рубль "отбился" десятью рублями налогов и 32 рублями инвестиций, вложенных резидентами.
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Около 6000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области
Потенциального инвестора также заинтересует портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) "Ульяновск". Она уникальна тем, что расположена по соседству с международным аэропортом "Восточный" и является единственной в стране ОЭЗ портового типа. Это во многом определило специфику ПОЭЗ: ей "подходят" проекты, связанные с логистическими услугами, организацией оптовой торговли и производством товаров. Достигнута договоренность, что известная компания "Miniso" создаст на территории ОЭЗ "Ульяновск" центральный склад для хранения и дистрибуции иностранных товаров. Основной причиной выбора в пользу ульяновской ОЭЗ стало наличие на ее территории особого таможенного режима, позволяющего хранить и перерабатывать товары без уплаты таможенных пошлин и НДС, к тому же это единственная ОЭЗ в России, где можно заниматься оптовой торговлей как самостоятельным видом бизнеса.
Еще одна "изюминка" площадки – наличие на ее территории индустриального парка "Платформа", который предоставляет в аренду готовые производственные помещения со всей необходимой инфраструктурой общей площадью десять тысяч квадратных метров. И первый же год работы показал, что мы выбрали правильную стратегию: уже сейчас помещения "Платформы" почти заполнены, а заявки продолжают поступать. Поэтому мы начинаем строить еще три таких корпуса.
Кроме того, точкой притяжения бизнеса стала ТОСЭР в Димитровграде. С 2017 года здесь действует льготная ставка социальных отчислений во внебюджетные фонды - 7,6 % - вместо обычных 30% на срок десять лет, а также нулевая ставка налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт.
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время посещения завода компании Vestas
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время посещения завода компании Vestas
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время посещения завода компании Vestas
- То есть можно уверенно говорить о том, что инвесторы позитивно оценивают бизнес-климат в Ульяновской области…
- Мы постоянно над этим работаем. Принимаем необходимые региональные законы, проявляем гибкость. За десять лет создана эффективная система поддержки новейших отраслей экономики, "с нуля" сформированы инновационные кластеры, не имеющие аналогов в России и на постсоветском пространстве. И здесь хочу отметить заслуги Корпорации развития Ульяновской области, которая координирует весь процесс взаимодействия с инвестором, начиная с его поиска и заканчивая локализацией производства компании на территории области и дальнейшим сопровождением проекта. Мне нравится подход гендиректора корпорации Сергея Васина: индивидуальный – к каждому, исходя из специфики, целей и задач компании, потому что "единого рецепта" нет. Потенциальному инвестору помогают во всем: в оформлении документов, получении лицензий и разрешений, аналитику по рынку сбыта предоставляют, просчитывают логистику. И все это в сжатые сроки, потому что опыт уже большой.
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- Сергей Иванович, расскажите об инвестиционных планах на 2020 год.
- В следующем году планируем договориться с инвесторами о реализации на территории региона десяти крупных проектов с объёмом инвестиций порядка 35 миллиардов рублей – это не менее тысячи новых рабочих мест. Будем формировать новые площадки в наших муниципальных образованиях. Надеемся завершить переговоры и подписать соглашение по проекту строительства стекольного завода с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей. Рассчитываем, что стартует проект производства лекарственных средств в парке "Заволжье". Также в работе - ряд проектов по производству автокомпонентов, которые позволяют инвесторам воспользоваться готовыми помещениями на территории димитровградского индустриального парка "Мастер" и производственным корпусом "Платформа" в ПОЭЗ "Ульяновск", где, повторю, мы намерены построить еще два корпуса для текстильной компании и двух производителей композитных материалов.
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Ульяновская областьОсобые экономические зоныУльяновскСергей Морозов (политик)Экономика
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